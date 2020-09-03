【恐怖燒傷】貪玩兄弟互噴酒精搓手液　5歲哥哥點火機意外令3歲弟全身著火【附燒傷處理方法】

▲ 泰國一名3歲男童與哥哥互噴酒精搓手液玩耍，不小心導致意外全身著火。

全球受到新冠肺炎疫情影響，人人都會做好防疫措施，包括頻繁使用酒精搓手液。使用酒精搓手液要留意，不時有報道指有人使用酒精搓手液消毒後，不慎引發火災，導致自焚、燒傷等意外。近日，泰國就有一名3歲男童，因與哥哥互噴酒精搓手液玩耍，不小心導致意外全身著火。

年幼兄弟使用酒精搓手液

綜合外媒報道，泰國3歲男童Captain跟5歲的哥哥Nenoe在8月26日上學前，於房間裏將凝膠狀的酒精搓手液塗滿自己雙手和手臂，接著跟着打鬧嬉戲，把搓手液沾上對方身穿的校服上。

哥哥走到父母睡房，在櫃桶裡拿出火機，並在弟弟面前點著，由於搓手液有高濃度的酒精，而弟弟身上的衣服沾滿了酒精搓手液，他隨即成為易燃體全身著火。火焰瞬間將整個人吞噬，兩兄弟嚇到不停尖叫。

叔叔撲滅侄子身上火種

此時，在屋內樓下吃早餐的叔叔Thanwa Chuenbubpha聽到侄子的尖叫聲，立即上樓去了解，驚見Captain焚燒起來全身著火。他立即上前撲熄火種，並小心地撕下Captain黏在皮膚上的衣服，將他緊急送院治理。Captain頸、胸和手臂燒傷，不幸中的大幸是屬輕微燒傷，沒有生命危險，需住院接受治療。

醫生教正確使用酒精搓手液

皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受TOPick訪問時指出，酒精搓手液屬易燃品，使用後接近火源，有機會出現「走火」導致燒傷，而酒精成分愈高，易燃機會愈大。他提醒，使用酒精搓手液後，要待雙手完全乾涸，在手掌、手背、手指尖等搓約20秒至乾透，即代表大部分酒精已揮發，易燃機會會減低，並建議待完全乾透，至少數十秒後才接觸明火。

香港紅十字會理燒傷急救法

有關處理燒傷急救法，TOPick曾訪問香港紅十字會，示範為孩子進行急救及講解預防燒傷的方法。輕微燒傷急救法是先用流動的清水，例如自來水去沖洗傷口至無痛楚感覺，再抹乾傷口，後用無菌敷料、清潔的布或保鮮紙覆蓋傷口，避免不必要之碰撞，以免擦傷傷口。如傷者嚴重燒傷，均須送院接受治療。

第三程度燒傷指燒傷部分在呼吸氣道、臉、手掌、腳掌及生殖器官，肢體或軀幹環形的燒傷。如傷者是年幼之人士，任何由化學藥物或觸電而導致的燒傷，10%或以上的皮膚面積被燒傷，均屬第三程度燒傷。

報道中的叔叔自行撕下黏在皮膚上的衣服其實做法不當。香港紅十字會指出處理燒傷有5個「不要」：不要撕去黏連的衣物；不要刺穿水泡；不要塗抹或給予任何藥物、牙膏或食油等；不要冰敷傷處，以及不要將傷病者過度降溫。

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責任編輯：王明芳