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【反黑路人甲】高海寧體質易胖曾用錯減肥法　高Ling靠3招鍛鍊出馬甲線【多圖】

娛樂 18:28 2020/09/04

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

高Ling屬「易胖體質」。

TVB劇《反黑路人甲》飾演「莊明麗」的高Ling高海寧近來備受力捧。曾多次向表示自己屬「易胖體質」的高海寧，曾經一日三餐只吃水果和麥皮來減肥，卻弄巧反拙。在專業人士的幫助下悟出屬於自己「瘦身不瘦胸」的方法。

【反黑路人甲】高海寧擺脫性感形象演技漸受肯定　高Ling：從沒因為自己是配角而求其演【有片】

高海寧一向給人性感印象。（取自高海寧IG）

【反黑路人甲】高海寧受母親影響理財要靠自己 孝順高Ling買樓放租收入全給家人

騷魔鬼身材

高海寧早前接受TOPick訪問時表示，在《反黑路人甲》演霸道野蠻但又帶痴情的女明星莊明麗非常高興，因為感覺角色很好玩，可以折磨身邊人，過足戲癮。

高Ling在IG曾分享《反黑路人甲》打拳的劇照，並配文：「辛苦晒！蔣世龍！然而你對戲劇的執著，就好比我對你的執著。」，並標籤「反黑路人甲️」、「莊明麗愛上了就是深愛」。

從劇照可見，高Ling在上圍依然豐滿的情況下，練出纖腰和約隱約現的馬甲線的魔鬼身材。

高Ling曾以麥皮代替正餐的方法維持完美身段，後來聽取專業人。的建意才得悉自己用錯方法。（取自高海寧IG）

3招瘦身不瘦胸

33歲的高Ling非常大方分享自己「易胖體質」的瘦身秘訣。包括：1.不完全戒澱粉質 ;2.針對性運動；3.刮痧去水腫

睇圖知高Ling點減肥：

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至於第3種方法，高Ling向有「刮痧」的習慣，更不時在微揚分享「刮痧」的戰績。

在中醫角度上「刮痧」有助消除水腫，把毒素排出身體體外。

高海寧如「明麗」一樣明艷照人。（取自IG）

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撰文 : TOPick柴犬出動

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