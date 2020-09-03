【貴價麻雀】Hermès出真皮麻雀售價32萬　選用實心紅木加小牛皮全人手製造

▲ Hermès出人手製真皮麻雀，售價32萬．

除了過時過節，不少市民閒時都喜歡「打返4圈」，以「國粹」麻雀增進友誼。Hermès推出的真皮麻雀組近日引出網民討論，麻雀用上Birkin及Kelly手袋都會用到的頂級皮革製作，售價要32萬港元，非常豪華！

手工製作真皮麻雀

日前Hermès東京丸之內店重新裝潢後於日前開幕，一批開幕商品引來網民討論，當中最多人談論的就是「Helios Mahjong Set」。套裝包括一個收納盒、骰仔、籌碼棒及148隻麻雀。

這套麻雀全套手工製作，深棕色的配色高貴。全副麻雀及骰仔以全人手雕刻，骰仔用上黑檀木，麻雀則使用實心蠟木同Swift小牛皮製造，Swift是Hermès手袋常用的皮革之一。

▲ 每隻麻雀以實木及小牛皮製作。（KanemitsuMidori Twitter）

網民：沒有了傳統麻雀的美感

麻雀上的字及圖案並不像傳統麻雀一樣雕刻，而是採用全真皮印花，打麻雀時可以減低噪音。這副「Helios Mahjong Set」售價440買日圓，換算港元大約32萬，相信購買的人都只捨得作收藏之用。

▲ 配色與傳統麻雀相當不同。（KanemitsuMidori Twitter）

有日本網民指出統一變做真皮之後，沒有了麻雀的美感，亦有人感覺印在牌上的字會消失，有人直言製作這副麻雀的人似乎不懂麻雀。

除了Hermès，Prada亦在2018年推出一款奢華版的麻雀。麻雀使用了Saffiano皮革材質，皮箱包裝以黑色為主，並雕刻了金屬製的Prada字樣。至於內裡的麻雀就採用了黑底襯金字的搭配，並配有骰子和籌碼，當時售價為$28,850。

▲ Prada 2018年推出的麻雀。（Prada官網）

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責任編輯：陳珈希