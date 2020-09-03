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【操控狂媽媽】搜睡房查銀包八達通摷垃圾　26歲女崩潰難忍：只想要返自己人生

育兒經 13:12 2020/09/03

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

女兒難忍操控狂媽媽，只希望能過自己的人生。

父母對子女的管教和愛，一旦過火就會變成操控。有網民在社交平台投稿，表示自幼就被父母管得很嚴，搜書包、檢查八達通等，甚至如今已為成人，仍在媽媽的操控之中，連她扔掉的垃圾都要檢查一番，令她相當崩潰。

有網民在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，該網民是家中獨女，從小到大父母都對她很嚴，中小學時會每日檢查她的書包，拿她的八達通去檢查行蹤，放學後15分鐘內必須電話報到。

直至上大學後，她認為底線要「自己踩出來」，於是父母打電話來她故意不聽、不覆短訊，惟媽媽在她回家時，仍會檢查她的銀包，亦不時翻查她的房間。

媽媽檢查已丟垃圾

如今，她已經是26歲的上班族，她以為媽媽會放棄監管她懂得放手，不料日前她收拾房間時，把一些沒用的東西和前度送贈的禮物放在袋中，翌日上班前就丟到垃圾房。

收工返屋企見到某啲嘢又出現返喺間房度，掉完出街識自己返返嚟嘅？成日摷我間房都算，仲要連掉咗出垃圾房嘅垃圾都摷埋。

網民勸搬屋

不過，投稿的網民表示，她連發脾氣的意欲也沒有，決定默默地再丟過。她坦言，很想離開這個家，甚至希望媽媽在她的人生中消失。她表示，最近一年已沒有跟媽媽交流，即使同枱吃飯，也是各自修行，「返到屋企都無家的感覺，起身就想盡快離開。」

我只係想要返自己嘅人生。各位家長，小朋友不是你的附屬品，更不是你的資產，你不能操控他們的一生！

帖文引來大批網民回應，有不少人紛紛表示自己亦有類似經歷，建議她搬屋，「我22歲已搬走，相見好同住難」、「同妳情況差不多，但未至於check八達通，摷我啲嘢睇我買過啲咩，最後我搬咗出來，心靈輕鬆咗好多」、「佢佔有欲太強，同咁大個人都仲唔識己所不欲，勿施於人」、「媽媽接受唔到仔女有佢獨立嘅人生，成日以為仔女係佢嘅私人財產！」

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責任編輯：王明芳

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