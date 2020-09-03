【藏家必看】LEGO新推哈利波特斜角巷　超過5,000顆粒重現商店街場景

▲ 全套斜角巷共排足有102厘米長，外型夢幻。（相片來源：LEGO）

哈利波特迷及LEGO迷留意，又有全新作品登場。LEGO 75978 Harry Potter Diagon Alley於9月1日正式發售，由5,544顆LEGO顆粒拼砌而成，將隱藏於破釜酒吧內的斜角巷神還原，極為細緻精美，粉絲必定要入手收藏。

▲ LEGO斜角巷有4棟建築及6間商店，還有14個人仔，忠實還原情景。（相片來源：LEGO）

這套斜角巷場景共肴4棟建築、6間商店，包括魔仗店奧利凡德(Ollivanders)、華麗與污痕書店 (Flourish & Blotts)、魁地奇精品店 (Quality Quidditch Supplies)、《預言家日報》總辦事處 (Daily Prophet's main office)、衛氏巫師法寶店(Weasleys' Wizard Wheezes)以及雪糕店(Florean Fortescues Ice Cream Parlor)，全長可達102cm。

▲ 商店有內外兩面，更有兩層高，極為細緻。（相片來源：LEGO）

模型更包14 個《哈利波特》迷你人偶，除了有三大主角哈利、榮恩和妙麗外，更有其他極罕見的角色如榮恩的孿生兄弟、媽媽茉莉和妹妹金妮、馬份父子、魔杖店店主奧利凡德先生等。定價$3,199，於LEGO Certified Store及香港樂高探索中心禮品店開售。

▲ 哈利到訪魔仗店奧利凡德選購心水魔法仗。（相片來源：LEGO）

▲ LEGO 75978 Harry Potter Diagon Alley有5,544件顆粒，份量十足。（相片來源：LEGO）

另外第二輯Harry Potter Minifigures亦於9月面世，當中包括校長鄧不利多、露娜·羅古德、幽靈愛哭鬼麥朵等角色，穿上經典服裝示人。凡於9月1日至30日購買LEGO Harry Potter盒裝產品滿$1,000，即可獲贈半巨人海格BrickHeadz一盒，粉絲必儲！

▲ 海格穿上經典服裝配上寵物鷹馬巴嘴，造型可愛。（相片來源：LEGO）

記者：張頌婷