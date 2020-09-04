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【廚具實測】德國寶迷你韓式光波燒烤爐無煙無油 連A5和牛及串燒拼盤套餐優惠$1,399

精明消費 11:17 2020/09/04

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

德國寶迷你韓式光波燒烤爐原價 HK$2,399，現優惠價HK$1,399，再送A5和牛拼盤及居酒屋雞串拼盤，性價比強。（湛斯雅攝）

最近不少人都選擇留家抗疫，如不想天天煮飯或吃外賣飯盒，可考慮在家燒烤！德國寶推出了迷你韓式光波燒烤爐，無煙無油，最近推出限時優惠，買機送烤肉拼盤。TOPick為大家實測這燒烤爐。

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優惠套裝

迷你韓式光波燒烤爐（KQB-29E）原價 HK$2,399，激安價HK$1,399，再送總值 HK$1,000的A5和牛拼盤及居酒屋雞串拼盤。

無油無煙

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迷你韓式光波燒烤爐尺寸如同一張A4紙，包括2個燒烤盤及1個集油盤。燒烤時不用加油，利用光波把食物烤熟，而且食物多餘的油份透過燒烤盤上的導油紋排到集油盤，不怕肥胖。

由於這個燒烤爐尺寸較細小，適合1-2人燒烤，而且方便收納。

實測燒烤

記者分別燒和牛、雞串及串燒雞翼，分別用了2分鐘、10分鐘及13分鐘，由於燒烤爐上下都有發熱線，所以食物比較快熟。

而且，食物沒有黏底，亦沒有多餘油份，食物賣相和口感都不錯。

平時用其他燒烤盤燒烤，可能中途要換盤，可是使用這個燒烤爐時，不用更換燒烤盤，只需用廚房紙輕輕一抹，便可有帶走食物碎屑和油漬。

油煙方面，燒烤約1小時後，環境都會彌漫著燒烤味，而衣物上都會有燒烤味，但比韓式燒烤店的油煙情度更少。整體而言，在室內使用這燒烤爐是個好選擇。

清潔簡單

清潔時，只需把燒烤盤及集油盤拆出，用一般的洗潔精清洗，再用濕了暖水的毛巾把機身抹乾淨即可，非常方便。

德國寶韓式光波燒烤爐實測，即睇【下一頁

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記者：王芷瑩

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