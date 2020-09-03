【減肥大作戰】減肥都可以食肉燥　營養師推介500卡低醣肉燥滷雞髀便當【附做法】

▲ 只要懂得控制比例及份量，減肥都可以吃肉燥飯。

減肥都可以食肉燥！台灣營養師蕭瑋霖（杯蓋）近日推介一款537.5卡的低醣肉燥滷雞髀便當，並分享食譜。他表示高油高糖食物並非不能吃，只要懂得控制比例及份量，減肥也可以吃肉燥飯，並可吸收均衡營養。

營養師杯蓋在其facebook「營養初 Nutrue - 營養師杯蓋」表示，低醣肉燥滷雞髀便當的三大營養素比例是：醣類22%、脂肪47%、蛋白質31%。

材料

他在網誌分享低醣肉燥便當的食譜，材料如下：

▲ 低醣肉燥滷雞髀便當的材料及份量（ 營養師杯蓋授權轉載）

註：

1T=1湯匙；1t=1茶匙

豬里肌是脊骨下面的瘦肉，即豬扒。高麗菜即椰菜。

做法

【主食：肉燥飯】

食材特性：一般肉燥飯是用白米，選用胚芽米可增加整體營養價值。

1.胚芽米洗淨後煮飯

2.肉燥

(1)乾香菇泡水，泡軟後切丁（水留著備用）

(2)紅蔥頭、薑切碎

(3)絞肉一半選擇粗絞肉，一半選擇細絞肉，這樣吃起來比較有口感

(4)熱鍋，乾炒絞肉不加油，先將絞肉炒熟後，起鍋備用

(5)起油鍋，薑、紅蔥頭、香菇爆香

(6)依序加入醬油、米酒、冰糖、絞肉

(7)收汁後即可

點擊圖片即睇炒肉燥的步驟及貼士↓

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【主菜：滷雞髀】

食材特性：滷製為低油烹調方式，當其他菜式較油的時候，非常適合使用滷製方式。

1. 蔥、辣椒、大蒜、洋蔥切塊及段

2. 起油鍋，將步驟1的食材爆香後，加入醬油，拌炒後盛起備用

3. 起水鍋將雞髀過熱水，去血水

4. 另取一個鍋子，放入雞髀，倒入250毫升醬油，100毫升米酒及冰糖

5. 再放入步驟2的炒料及滷包，中火煮滾後上蓋，轉中小火

6. 中小火滷煮30分鐘即可

【副菜一：田園高麗菜（椰菜）】

食材特性：清爽口感，非常適合配搭肉燥

1. 蔥切段，椰菜剝成片狀，枸杞泡水洗一下

2. 起油鍋，蔥白爆香

3. 下椰菜及水炒熟，並適量調味

4. 起鍋前放入枸杞及蔥綠，拌炒一下即可

【副菜二：竹筍炒肉絲】

1.辣椒、薑、木耳、竹筍、豬扒切絲，大蒜切成小圓片

2.豬肉絲加入醃料醃漬

3.起油鍋，將豬肉絲倒入，炒至半熟後撈起備用

4.再起油鍋，倒入大蒜、薑絲、辣椒絲，爆香後加入木耳、竹筍

5.水沿鍋邊下以水蒸氣蒸熟木耳、竹筍

6.加入肉絲、醬油膏，伴炒上色後即可上碟

內容獲營養師杯蓋授權轉載

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責任編輯：黃泳欣