【細So出軌】中醫老公首開腔回應Macy背夫偷食　選擇原諒太太：她太易信人

▲ Macy丈夫原諒太太出軌。

前商台DJ細So蘇耀宗早前被踢爆背妻偷食白滑KOL「阿B」，原來小三「阿B」是網店靚媽練美施（Macy），令各方震驚。本身有美好家庭的練美施（Macy），日前接受傳媒訪問，默認為細So蘇耀宗墮胎，又為傳染HPV給丈夫感到抱歉。

Macy向傳媒表示，任中醫的丈夫是個好先生和好爸爸，在事件曝光後，選擇繼續支持自己及已原諒她。

▲ Macy當初創業，亦有賴老公的支持。（經濟日報圖片）

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而Macy的丈夫王先生在Macy接受傳媒訪問後，緊隨亦向媒體開腔，他指太太Macy「真係好好」，又指他跟病人都指她沒有缺點，無論工作和照顧小朋友都做得很好。

王先生卻指，太太人太簡單，很易相信人，他一早跟太太講過，不要太相信對方（細So），這一切都不是真心。

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Macy知道丈夫一直支持自己，亦十分感動，更向老公再次致歉，因為他知道所有事情，仍要選擇繼續相陪。

而任職中醫的王先生，近日都沒有回診所，據知在Macy事件後，他亦收到不少網民留言，當中也有支持者，有網民又留言「希望他用中藥醫好佢老婆嘅性病。」

▲ Macy老公的中醫診所，近日未有營業。（取自facebook）

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