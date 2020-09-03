【HPV病毒】細so小三「阿B」感染HPV病毒　高危病毒HPV可致子宮頸癌【醫生解說】

▲ HPV病毒有100多種類型，部分可誘發癌症。

人類乳頭瘤病毒（HPV）是一種常見的病毒，提起HPV，不少人都會聯想到俗稱「椰菜花」性病疣。但原來HPV病毒有100多種類型，部分可誘發癌症。到底HPV是甚麼？感染後會出現甚麼病徵？TOPick綜合衞生署資料、醫生意見為大家一一拆解。

甚麼是HPV ?

HPV (Human Papillomavirus) 即人類乳頭瘤病毒，是一組包括超過100種不同基因型的病毒，其中約40種會感染人類生殖器官，主要透過性接觸傳播。

HPV病毒分兩大類型

HPV病毒分為高危及低危兩大類型，不同類別的HPV病毒可引發不同的病症。

「低危人類乳頭瘤病毒 」不會導致子宮頸癌，這些病毒會令不同的身體部位，包括手部皮膚以至生殖器，如子宮頸、陰道或外陰的表皮長出稱為疣的肉粒。這些肉粒一般會在幾年之間便逐漸消失，但醫生多數會建議將大肉粒切去，以改善外觀及紓緩病徵。

而HPV病毒中，至少14種屬高危類型，這類病毒可引致細胞病變及癌症，例如子宮頸癌、陰道癌及肛門癌等。其中HPV16與18是「主要殺手」，逾半數的子宮頸癌是由HPV16所致。

高危HPV或致子宮頸癌 可潛伏5至10年

高危HPV病毒是大部分子宮頸癌的起因，這些病毒入侵子宮頸的細胞，導致細胞出現異常變化，進而演變成子宮頸癌。

不過這情況並不普遍，絕大部份被感染的細胞都不會發展為子宮頸癌。而且，子宮頸細胞變壞的過程非常緩慢，由最嚴重的子宮頸細胞病變發展成子宮頸癌需時約5至10年。

主要經性接觸傳染 患者可無徵狀

感染及傳染病科專科醫生黃天祐指，HPV主要經由性接觸傳染，皮膚與皮膚之間接觸都可傳染到，因此進行性行為時使用安全套，都有機會感染到HPV。

HPV感染後可無徵狀，感染者的免疫力可自行清除病毒，免疫力欠佳者的則有可能持續潛伏體內，使HPV出現病變風險。

子宮頸癌疫苗能預防HPV16型和HPV18型兩種高風險人類乳頭瘤病毒的感染。世衛倡議，9至14歲女童預防HPV以作保護，本港衛生署已將HPV疫苗納入香港兒童免疫接種計劃，到校為合資格的小五及小六女生接種疫苗。

HPV可引發口咽癌

除了子宮頸癌，HPV亦可引發口咽癌，耳鼻喉專科醫生林偉雄曾分享案例，一名63歲男子不煙不酒、常做運動，3年前突然喉嚨有被頂著的感覺、經常被嗆到，情況持續數月，以為長有癔肉，求醫後被確診罹患口咽癌，臨床至少已屬第三期，由HPV引起，成因不明。

由HPV引起的口咽癌，患者年齡中位數約60歲，以男性居多。因為男性感染HPV後，產生抗體的機率比女性低。因此男性也不應掉以輕心。

其實藝人吳君如亦為女兒接種HPV針，詳倩請睇【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣