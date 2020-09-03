【不腐之謎】麥當勞漢堡薯條擺24年不腐爛　官方親揭食物不會分解之謎

▲ 有網民分享麥當勞漢堡薯條擺放24年不腐爛。

麥當勞漢堡不會腐爛？近日有外國網民在TikTok分享，自己的祖母取出一個聲稱購自24年前的麥當勞食物，其中漢堡與薯條保存狀況良好，未有腐爛情況。麥當勞官方聲明強調，肉餅不含添加物或防腐劑，但也解釋在特定環境下，食物有機會能長時間保存良好，不會分解。

據《每日郵報》報道，Tiktok用戶「aly.sherb」分享一段影片，片中用戶的祖母從鞋盒中取出一個麥當勞包裝紙袋，並在袋中抽出漢堡與薯條。用戶的祖母將薯條倒出，薯條貌似被風乾。而漢堡被打開後，不見醬汁配料，漢堡和薯條從外型上來看保存良好，沒有腐爛。

麥當勞發表聲明指，食物不腐爛與保存環境的空氣和濕度有關，只要濕度不足，細菌與黴菌就不會生長，食物就不太可能分解。而麥當勞也強調，漢堡100％由USDA檢驗的牛肉製成，不含添加物或防腐劑，惟一添加的是鹽和胡椒粉。

冰島澳洲亦曾發生

過往亦曾有麥當勞漢堡被指存放10年，甚至24年仍腐爛不變的事件。一名冰島男子在2009年麥當勞結業當日，購下最後一份麥當勞芝士漢堡及薯條餐，10年過後該份芝士漢堡及薯條仍然未有腐爛跡象。

冰島大學食品科學院資深講師解釋，若然水份不足，則不太可能產生霉菌或令細菌生長，因而食物只會脫水而不會腐爛。而澳洲兩名男子隨後亦表示，1995年購買一個麥當勞芝士漢堡保存至今，仍未腐壞。

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責任編輯：羅嘉欣