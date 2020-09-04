【廚具實測】德國寶韓式「無煙BBQ」光波燒烤爐　連A5和牛+串燒拼盤套餐優惠$1,800

▲ 記者實測德國寶韓式光波燒烤爐的實用性和功能。（湛斯雅攝）

德國寶最近推出了多個廚具連食物套餐，非常優惠！記者趁著優惠，實測當中的韓式光波燒烤爐「無煙BBQ」套餐，看看它的功能、燒烤情況及清潔簡易度。

優惠套裝

韓式光波燒烤爐 （KQB-300）原價 HK$3,020，激安價HK$1,800，再送A5和牛拼盤、居酒屋雞串拼及美國阿拉斯加銀鱈魚。

本身食物總值 HK$1,220，換言之，HK$580便可買到原價HK$3,020的燒烤爐，十分超值！

燒烤盤自動旋轉、火力均勻

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韓式光波燒烤爐包括1個燒烤盤及1個集油盒。上燒烤時不用加油，燒烤盤上的導油紋會把食物多餘的油份排到集油盒。

這個圓型烤盤可以一次過放下較多食物，3-4個人一起燒烤都沒問題。記者一次過在燒烤盤上燒和牛、雞串及銀鱈魚，燒烤盤還會自動旋轉，令火力均勻。

和牛約花了這分鐘便燒好，而其他食物約花10分鐘燒好，食物沒有黏底，亦沒有多餘油份。

這燒烤爐設有120°超廣角活動爐頭，大家在燒烤時可隨時作60°左右移動，方便放取食材，避免燙傷。移動時會暫停光波加熱，當放正光波爐頭後，便自動繼續加熱。

沒有幅射

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不少人擔心燒烤會不健康，而這燒烤爐用變頻光波加熱，食物不會有幅射，食得更放心，家長亦可放心和小朋友一起燒烤了。

無油無煙

這燒烤爐採用紅外線光波三重加熱，有效利用食物本身的油脂進行烹調，配合烤盤「太陽紋」導油設計及集油盒，也因此達到無油煙的燒烤環境效果。

記者燒烤約1小時後，環境都會彌漫著燒烤味，而衣物上都會有燒烤味，但比韓式燒烤店的油煙程度少得很。整體而言，在室內使用這燒烤爐是不錯的選擇。

清潔簡單

平時用其他燒烤盤燒烤，可能中途要換盤，可是使用這個燒烤爐時，可不用更換燒烤盤，只需用廚房紙輕輕一抹，便可有帶走食物碎屑和油漬。

燒烤後清潔時，只需把燒烤盤及集油盒拆出，以水和洗潔精清洗烤盤，配合海綿輕輕擦拭，再用濕了暖水的毛巾把機身抹乾淨即可。

唯一要仔細清潔烤盤集油道，集油道積聚了油污，這部分需花時間清潔。

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記者：王芷瑩