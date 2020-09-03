荃灣搗製毒工場拘兩男子　首次檢冰毒木製傢俬

▲ 警方拘捕兩名男子涉嫌製毒及販毒。（黃傑偉攝）

西九龍總區特別職務隊早前接獲線報，有人以劏房單位製造可卡因及冰毒，以供應西九龍區毒犯。警方於8月31日下午，在荃灣德士古道39號一劏房單位搗破一個製毒中心，拘捕2名分別52歲及34歲男子。

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警方指，二人報稱倉務員及建築工人，涉嫌製毒及販毒被捕，其中52歲男子已被控製毒及販毒罪， 並於昨日(2日)在九龍城裁判法院提訊，案件押後至10月28日再訊，男子還押監房看管；另34歲男被捕人保釋候查。

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西九龍總區刑事部（行政及支援）警司鍾雅倫指出，執法人員進入單位時，其中一名疑犯正以電子煲加熱液體毒品，其間警方檢毒品外再檢一批製毒工具，包括電子磅、電子煲及梳打粉等，檢獲毒品包括600克可卡因成品及少量冰毒。

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此外，警方在搜查發現單位內2個麻包袋藏有3公斤木塊，調查後深信有冰毒滲於木塊內，並相信海外販毒集團以化學方法將冰毒滲進小型木傢俬，再以正常途徑運港。本地毒犯將傢俬拆件，再以高溫提煉出毒品，案件中檢3公斤木塊可製造毒品量數，有待化驗結果。



鍾續指，案件製毒手法新穎，警方仍追查毒品來源去向，以及有否流入市面。

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記者：黃傑偉