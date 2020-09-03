【出軌線索】細So背妻偷食2年半有跡可尋　美國私家偵探列20大出軌徵兆

▲ 已婚的細So與許志安先後出軌，有著名私家偵探列出20個出軌線索，助老婆們參考。

前商台DJ細So（蘇耀宗）被爆出背妻偷食長達2年半，與小三白滑KOL「阿B」練美施（Macy）雙雙搞婚外情。美國著名私家偵探曾指，出軌有跡可尋，而且女人直覺非常準確，只欠證據。名偵探教路，出軌徵兆大致有20個，一旦有3個或以上徵兆，此人就相當有出軌嫌疑。

▲ 細So承諾太太會做個好丈夫、好爸爸。（蘇耀宗facebook圖片）

中外名人都經常發生出軌娛聞，香港也不時出現「世紀賤男」成為全城熱話，繼許志安、黎振燁等人之後，最新男主角是前商台DJ細So，與35歲白滑靚媽練美施搞婚外情長達2年半，太太陳穎楠（WingSouth）被蒙在鼓裏，還要面對丈夫失業兼偷食雙重打擊。

▲ 小三練美施（Macy）本身都是2孩媽媽。（Macy IG圖片）

3個徵兆或以上要留意

英國《獨立報》曾就出軌問題作剖析報道，訪問了美國著名私家偵探Tom Martin，並引述其書籍列出了20項「不忠線索」，是Tom Martin根據自己過去40年的偵查經驗所歸納出，如果另一半只有1、2項明顯徵兆，就毋須太擔心，3個或以上就要留意了。

如有3個徵兆或以上，就有問題了。若果有4個或更多，那幾乎承認了你另一半有罪。

回顧圈中出軌藝人名人︰

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私家偵探︰女人直覺好準

Tom Martin表示，最常見和最明顯的出軌徵兆，是工時突然加長、多出差，減少性生活，或個人顯得防禦性。而且花更多心思打扮自己，多買新衫、愛上做gym，「可能想著另一人去改變自己」。

有時另一半的出軌徵兆不太明顯，但你總有直覺導向你查探一些事，「科技就是100%必中。」Tom Martin稱「現代捉奸」很容易，拿起電話、登入iCloud帳戶就行。出軌的另一半總愛深夜潛行打電話或隱藏一些短訊，「人們總是自己捉住自己」。

20個出軌徵兆如下︰

1. 改變習慣

2. 早出晚歸

3. 多出外工幹

4. 缺席假日或家庭聚會

5. 長期OT工作

6. 有無法解釋的開支

7. 秘密賬戶（Instagram、電郵）

8. 隱藏信用卡賬單

9. 額外修飾自己

10. 有別人的香味（如衣領有口紅）

11. 購買你未曾見過的禮物

12. 出現無法解釋的物品（如車內的避孕套是贈品）

13. 忽然愛做gym

14. 頻繁出現沒來電顯示的電話

15. 有編碼或秘密短訊（如細So的「602」）

16. 減少性生活

17. 逃避性或防禦性

18. 明顯的謊言

19. 脾氣暴躁

20. 討厭被突擊探訪（你驚喜送上門，可能是出軌者的不當時機）

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責任編輯︰王明芳