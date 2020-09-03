【細So出軌】練美施以「索媽KOL」形象賺錢　Macy被翻黑歷史網民力數6宗罪

▲ 練美施以「索媽KOL」形象網上賺錢，網民翻舊帳力數其多宗罪狀。

前商台DJ細So（蘇耀宗）被踢爆背妻出軌，搭上「阿B」靚媽KOL練美施（Macy），好好先生形象盡毀。然而表示精神狀況欠佳、關閉所有社交平台「潛水」避人的Macy，則難逃網民翻舊帳，力數她多年來的多宗「罪行」！

出軌事件爆出後，全城猜測誰是「阿B」，事主本人練美施（Macy）昨晚現身開腔承認搭上細So兩年半。育有一子一女的她，曾經接受媒體訪問大談年輕創業經歷，亦因擁有美好身段和標緻大眼樣貌，近年經營網上生意的她在媽媽界名氣不小。

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▲ Macy憑其IG照片被指是「白滑KOL」。（instagram圖片）

公開身份後，有網民爆料翻舊帳，力數Macy多宗罪行，更發放多張她的舊照和罪狀，吸引不少網民參與熱烈討論。

網民力數Macy黑歷史如下：

1）淘寶貨當足金飾物賣

經營網上生意的Macy，會在平台上售賣服裝，以她本人作模特兒，她曾表示所出售的衣服由她本人親自找廠房製作，但每件服飾均被人發現在內地大型網購平台淘寶有售，價錢當然比Macy賣得更加便宜。

▲ 淘寶貨當足金賣。（網上圖片）

同時亦被發現，曾經出售寶石及飾物的她，試圖以淘寶假貨作「9999足金立體吊飾」出售，被斥作是無良奸商。另外亦有網民指Macy有一段時間經常戴著的3卡鑽戒假貨。

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▲ 網民指Macy手上的鑽戒是假的。（網上圖片）

2）為賣廣告出賣女兒出浴照

身為「媽媽界KOL」，少不免要展示一對子女的容貌和日常生活照。不過有網友指，有次Macy接下了沐浴露品牌的廣告，而放出女兒的幼童出浴照作招徠，雖然事後加上士多啤梨公仔遮著重要部位，但仍然非常不雅，令一眾媽媽看不過眼。

另外Macy又經說過女兒跟台灣歌手楊丞琳似樣，上載女兒照片時更刻意標記對方，但未有得到任何回覆。

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3）自認似鍾楚紅、宋慧喬

做網上生意最重要當然是人氣，Macy似乎喜歡借明星來谷人氣，除了在女兒照片標記楊丞琳，對其樣貌很有信心的她，曾經放過自己與宋慧喬的「拼圖合照」，又發帖暗指自己老了會跟現時的鍾楚紅似樣。

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4）身材、樣貌疑造假

翻出舊照，Macy自信來源、其身材及樣貌，有加工之嫌。網民翻出舊照，見Macy面型與過往有甚大分別，而近年用作賣內衣廣告的豐滿上圍，對比舊照卻「平平無奇」，令人質疑其樣貌及身材均有造假。

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▲ 數年前的Macy上圍「平平無奇」。（Facebook圖片）

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5）愛晒性感、透視裝出親子活動

身為人妻及人母，Macy似乎非常喜歡賣弄感，除了谷上圍賣內衣，還被翻出與友人穿性感衣酒店留影。另外在網上討論區，有媽媽投訴Macy曾以透視露Bra造型，現身親子活動：「唔想Halloween醜化自己唔緊要，但親子活動，有人哋爸爸仔女在場，呢啲衫係咪留返落砵蘭街著好啲呢？」

▲ Macy與友人拍攝性感內衣照。（instagram圖片）

6）與老公的關係

有網民指Macy一直都扮「單親」，像是獨力照顧一對子女，實情是有一位比她年長20歲的丈夫。有傳Macy之前開店全由丈夫打本，雖然她曾經出文澄清，但卻未有人相信。

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▲ Macy與中醫老公的舊照。（網上圖片）

Macy向傳媒回應網民指責，如指她扮未有結婚，Macy稱丈夫沒有社交平台發文。另外拍廣告的性感造型，是工作一部分，呈現廣告商效果。而利用小朋友吸like，Macy則稱自己發的風景照比真人相更多，網民是否like也不到她決定。

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