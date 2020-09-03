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藏霰彈槍出庭指證另案被告　裝修工減刑至6年3個月

社會 12:48 2020/09/03

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被告早前於高等法院承認1項無牌管有槍械及彈藥罪。（資料圖片）

裝修散工凌晨時分於深水址被警員截查時逃走，被捕後警員於其背包發現1支霰彈槍和7粒霰彈槍子彈，早前於高等法院承認1項無牌管有槍械及彈藥罪。法官今（3日）判刑時指，被告從內地獲得槍枝，加上被捕時槍枝已上膛，而被告明知槍枝或會被用作非法用途，均屬加刑因素；惟法官考慮到被告於另案中出庭作證，故將刑期減刑一半至6年3個月。

被告陳東榮（58歲），任職裝修散工，承認1項無牌管有槍械及彈藥罪，控罪指他於2018年7月21日，在深水埗無牌管有1支霰彈槍和7粒霰彈槍子彈。

代表律師求情時指，被告於區域法院另案中出庭指證該案被告，該案被告已被裁定罪成候判，基於被告向控方提供協助，故要求法庭減刑一半。代表律師續指，涉案槍枝及子槍均沒有被使用，被告因女友人稱其男友遇襲，故要求被告提供武器，被告於案發日正是送上槍枝途中。

法官判刑時指，本案具兩項加刑因素，包括本案槍枝從內地帶入，涉及跨境因素，加上被告被捕時槍枝已上膛。法官指被告沒有同類刑事記錄，並於另案中作證指證案中被告，故接納減刑一半，以12年作為判刑起點。

法官指有人著被告從內地攜帶槍枝來港，無可推論是作非法用途，而被告的女友人要求武器，明顯亦是涉及犯罪用途，故加刑6個月，考慮到被告協助頂證另案人，減刑一半至6年3個月。

案發於凌晨1時許，警員發現被告於深水埗通洲街天橋遊蘯，警員上前截查，被告未有理會及逃跑，最終被截獲。警員於被告的背包內發現槍枝，並於追截沿途尋回6粒子彈。
 
被告於警誡下稱擔心被殺，其後被告於錄影會面紀錄時稱，有人於4年前要求他從內地攜帶槍枝來港，獲酬3,000元。被告遂拆散槍枝帶來港後再組合，被告稱對方著他先保管槍彈，他遂將之留在家中，惟一直沒有人要求取槍。

至案發前兩天，被告稱其女友人向他表示男友被襲擊，要求他協助找武器，被告遂表示有槍，案發時正前往送上槍枝予友人途中。

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記者：林育慧

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