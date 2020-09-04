【新異變人】Marvel漫畫改編X-Men系列暗黑外傳　 人氣新星演繹青春成長恐怖物語【有片】

▲ 《新異變人》由一班新演員擔正，包括《思・裂》女主角Anya Taylor-Joy 、《權力遊戲》的Maisie Williams（左一）、《怪奇物語》的Charlie Heaton（右二）等。

《變種特攻》 (X-Men) 系列的最新外傳電影《新異變人》（The New Mutants）延期多時終於在香港上映。 Marvel漫畫改編，《新異變人》以暗黑驚慄片格局出現，當中5名年輕變種人一同被困在仿如鬼屋的神秘醫院內接受嚴密監測，恐怖怪事卻接連發生，是暗黑驚慄片格局，氣氛神秘詭異。

這部由《生命中的美好缺憾》 (The Fault in Our Stars) 年輕導演祖舒保爾（Josh Boone）執導的電影陣容包括荷里活多位矚目的演藝新星。

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▲ 《新異變人》由5位上位年輕演員演繹各有悲情過去的年輕變異人。

《新異變人》演員分別是《思・裂》 (Split) 女主角安雅泰萊采兒 (Anya Taylor-Joy) 、《權力遊戲》 (Game of Thrones) 演狼家細妹Arya的美絲威廉斯 (Maisie Williams) 、《怪奇物語》 (Stranger Things) 的查理希頓 (Charlie Heaton) 、《始祖家族》 (The Originals) 的普莉亨特 (Blu Hunt)及《漢娜的遺言》 (13 Reasons Why) 靚仔巴西男星亨利撒嘉 (Henry Zaga)。

電影取材自Marvel同名漫畫《New Mutants》，於1982年由Chris Claremont創作，在《X-Men》宇宙之內大玩全新的年青角色與獨立故事。

▲ Anya Taylor- Joy演的Illyana源自漫畫中的秘客（Magik），她個性封閉，擁有女巫的力量。

導演指出，故事中5名年輕人各自身懷不尋常的恐怖致命異能，而他們都知道X-Men的存在。編劇之一的Knata Lee就形容，這片其實是一個暗黑恐怖片版本的《早餐俱樂部》（Breakfast Club）故事。一班在世界上不同地方都碰壁的年輕人，被迫困在醫院中，他們發生衝突，試圖消除彼此之間的恐懼和秘密，並一起成長。

至於來自HBO劇集《權力遊戲》美絲威廉斯和Netflix《怪奇物語》的查理希頓，他們又對其演出的角色有何看法？

▲ Maisie Wiliams 飾演的Rahne ，其異能是可以變身成一隻狼，而她也情願變成狼多於做人。

美絲威廉斯：Rahne Sinclair/ 原著漫畫中的狼毒（Wolfsbane）

在一個傳統宗教家庭中長大的Rahne，是一個隨和又可愛的蘇格蘭女孩。她的異能是可以變身成一隻狼。Rahne 認為自己的能力在神眼中是惡魔的化身，為此感到內疚自責。

23歲的美絲威廉斯說：「我之前並沒有看過原著漫畫。最初我讀劇本時，以為這角色跟《權力遊戲》的史塔家族細女Arya很近似, 但我發現其實Rahne很內向，也一直很被低估。她常運用其異能，因為在她的成長環境中，她的存在已是家人的羞恥，她情願當一頭狼，多於做一個人，她極度抑壓。」

美絲威廉斯說：「青春期的女孩對於外表總是缺乏自信，特別是Rahne會變成外表古怪的狼女，更令她自我形像低落。」她指出，Rahne不懂如何與人相處，直至性格正面的丹妮來到醫院，她開始感到可以做回自己，明白自己的性向。

她指出：「我向來勇於表達自己，也愛成為人群中的焦點。但Rahne這角色的內向令她很少表達自己，在群戲中對白也較少，我要花時間明白角色的內心掙扎。」

▲ Charlie Heaton飾演的Sam因其異能失控引致大爆炸，令家人朋友全都喪生而感非常內疚。

查理希頓：Sam Guthrie/ 原著漫畫中的加農炮（Cannonball）

Sam Guthrie來自美國肯塔基州，為了養家被迫輟學，轉到煤礦與父親一同工作，卻因為他的異能失控而令多人死亡。而這個角色其實源自漫畫中的Cannonball，可以用超高速移動，甚至將自己射向空中，爆破力非常大。

26歲的查理希頓在美劇《怪奇物語》中演大哥Johnathan而為人認識 ，但其實他是英國人。

他說：「試鏡成功取得角色後，我便透過不斷聽肯塔基州警察的訪問來掌握南方口音。」並指出，這部片是一個有關新異變人的起源故事，以精神病院為背景，眾人都有悲情的過去。

▲ Sam在其他變異人的幫助下，希望自己的異能可以化為助人力量，彌補曾經誤殺親人的過失。

查理希頓稱：「Sam觸發礦洞大爆炸，全因他的幽閉恐懼症發作，他的家人及周遭所認識的人都因而喪生，令他充滿自責和罪疚感，在精神病院期間，他最初內心受盡折磨，漸漸他希望能學習控制恐懼。 到最後他明白其實可以用自己的異能去救人，而他在其他新異變人的幫助下，他就盡量利用自己的異能做好事。」

他笑說：「其他異變人常會打架，而Sam可算是這班人之中最成熟的一位。」

查理高興能夠成為首批演新異變人的演員：「由於5位新演員大家年齡相若，拍攝期間每天聚在一起拍戲，互訴煩惱，互相鼓勵，建立默契，令他覺得這情況跟一班異變人困在醫院的情況十分類似。」

▲ 巴西女星Alice Braga戲中飾演懷斯醫生，對一眾住院的變異人來說，她儼如他們的母親。

查理希頓和美絲威廉斯都不約而同表示，這部片以暗黑恐怖片格局為特色，並非典型的大堆頭超級英雄類型片。

他們最喜歡的是劇本把每個角色都寫得甚有層次，尤其是角色對自身的異能感到恐懼，經歷很長時間的心理掙扎才能接受自己，反映出青春成長令人不安的一面，令他們大有共鳴。

記者：胡慧雯