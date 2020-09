【新異變人】Marvel漫畫改編X-Men系列暗黑外傳　 人氣新星演繹青春成長恐怖物語【有片】

▲ 《新異變人》由一班新演員擔正,包括《思・裂》女主角Anya Taylor-Joy 、《權力遊戲》的Maisie Williams(左一)、《怪奇物語》的Charlie Heaton(右二)等。

《變種特攻》 (X-Men) 系列的最新外傳電影《新異變人》(The New Mutants)延期多時終於在香港上映。 Marvel漫畫改編,《新異變人》以暗黑驚慄片格局出現,當中5名年輕變種人一同被困在仿如鬼屋的神秘醫院內接受嚴密監測,恐怖怪事卻接連發生,是暗黑驚慄片格局,氣氛神秘詭異。

這部由《生命中的美好缺憾》 (The Fault in Our Stars) 年輕導演祖舒保爾(Josh Boone)執導的電影陣容包括荷里活多位矚目的演藝新星。

▲ 《新異變人》由5位上位年輕演員演繹各有悲情過去的年輕變異人。

《新異變人》演員分別是《思・裂》 (Split) 女主角安雅泰萊采兒 (Anya Taylor-Joy) 、《權力遊戲》 (Game of Thrones) 演狼家細妹Arya的美絲威廉斯 (Maisie Williams) 、《怪奇物語》 (Stranger Things) 的查理希頓 (Charlie Heaton) 、《始祖家族》 (The Originals) 的普莉亨特 (Blu Hunt)及《漢娜的遺言》 (13 Reasons Why) 靚仔巴西男星亨利撒嘉 (Henry Zaga)。

電影取材自Marvel同名漫畫《New Mutants》,於1982年由Chris Claremont創作,在《X-Men》宇宙之內大玩全新的年青角色與獨立故事。

▲ Anya Taylor- Joy演的Illyana源自漫畫中的秘客(Magik),她個性封閉,擁有女巫的力量。

導演指出,故事中5名年輕人各自身懷不尋常的恐怖致命異能,而他們都知道X-Men的存在。編劇之一的Knata Lee就形容,這片其實是一個暗黑恐怖片版本的《早餐俱樂部》(Breakfast Club)故事。一班在世界上不同地方都碰壁的年輕人,被迫困在醫院中,他們發生衝突,試圖消除彼此之間的恐懼和秘密,並一起成長。

至於來自HBO劇集《權力遊戲》美絲威廉斯和Netflix《怪奇物語》的查理希頓,他們又對其演出的角色有何看法?

▲ Maisie Wiliams 飾演的Rahne ,其異能是可以變身成一隻狼,而她也情願變成狼多於做人。

美絲威廉斯:Rahne Sinclair/ 原著漫畫中的狼毒(Wolfsbane)

在一個傳統宗教家庭中長大的Rahne,是一個隨和又可愛的蘇格蘭女孩。她的異能是可以變身成一隻狼。Rahne 認為自己的能力在神眼中是惡魔的化身,為此感到內疚自責。

23歲的美絲威廉斯說:「我之前並沒有看過原著漫畫。最初我讀劇本時,以為這角色跟《權力遊戲》的史塔家族細女Arya很近似, 但我發現其實Rahne很內向,也一直很被低估。她常運用其異能,因為在她的成長環境中,她的存在已是家人的羞恥,她情願當一頭狼,多於做一個人,她極度抑壓。」

美絲威廉斯說:「青春期的女孩對於外表總是缺乏自信,特別是Rahne會變成外表古怪的狼女,更令她自我形像低落。」她指出,Rahne不懂如何與人相處,直至性格正面的丹妮來到醫院,她開始感到可以做回自己,明白自己的性向。

她指出:「我向來勇於表達自己,也愛成為人群中的焦點。但Rahne這角色的內向令她很少表達自己,在群戲中對白也較少,我要花時間明白角色的內心掙扎。」

▲ Charlie Heaton飾演的Sam因其異能失控引致大爆炸,令家人朋友全都喪生而感非常內疚。

查理希頓:Sam Guthrie/ 原著漫畫中的加農炮(Cannonball)

Sam Guthrie來自美國肯塔基州,為了養家被迫輟學,轉到煤礦與父親一同工作,卻因為他的異能失控而令多人死亡。而這個角色其實源自漫畫中的Cannonball,可以用超高速移動,甚至將自己射向空中,爆破力非常大。

26歲的查理希頓在美劇《怪奇物語》中演大哥Johnathan而為人認識 ,但其實他是英國人。

他說:「試鏡成功取得角色後,我便透過不斷聽肯塔基州警察的訪問來掌握南方口音。」並指出,這部片是一個有關新異變人的起源故事,以精神病院為背景,眾人都有悲情的過去。

▲ Sam在其他變異人的幫助下,希望自己的異能可以化為助人力量,彌補曾經誤殺親人的過失。

查理希頓稱:「Sam觸發礦洞大爆炸,全因他的幽閉恐懼症發作,他的家人及周遭所認識的人都因而喪生,令他充滿自責和罪疚感,在精神病院期間,他最初內心受盡折磨,漸漸他希望能學習控制恐懼。 到最後他明白其實可以用自己的異能去救人,而他在其他新異變人的幫助下,他就盡量利用自己的異能做好事。」

他笑說:「其他異變人常會打架,而Sam可算是這班人之中最成熟的一位。」

查理高興能夠成為首批演新異變人的演員:「由於5位新演員大家年齡相若,拍攝期間每天聚在一起拍戲,互訴煩惱,互相鼓勵,建立默契,令他覺得這情況跟一班異變人困在醫院的情況十分類似。」

▲ 巴西女星Alice Braga戲中飾演懷斯醫生,對一眾住院的變異人來說,她儼如他們的母親。

查理希頓和美絲威廉斯都不約而同表示,這部片以暗黑恐怖片格局為特色,並非典型的大堆頭超級英雄類型片。

他們最喜歡的是劇本把每個角色都寫得甚有層次,尤其是角色對自身的異能感到恐懼,經歷很長時間的心理掙扎才能接受自己,反映出青春成長令人不安的一面,令他們大有共鳴。

記者:胡慧雯