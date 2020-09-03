【人壽保險報告】港人死於癌症年輕化　45歲以上組別罹患呼吸系統疾病忘比例升

▲ 香港精算學會於今（3日）發表《香港人壽保險受保人死亡率報告2018》。(香港精算學會提供)

香港精算學會於今（3日）發表《香港人壽保險受保人死亡率報告2018》，綜合了香港17間主要保險公司的資料，涵蓋2010年1月1日至2017年12月31日期間香港受保人的數據。 結果發現港人壽命有所延長，但因患癌致死的比例不跌反升，且有年輕化趨勢。

報告指，大部分購買人壽保險的年齡介乎30多至50多歲，高峰期為50歲，相信與隨著年齡增長，認知保險的重要性有關；而女性購買人壽保的比例佔53%，較男性的47%為高。

學會把研究結果跟2001年香港人壽保險受保人死亡率報告 (涵蓋1991年至2000年間的數據) 作對比，反映出男性出生時平均預期壽命由78.6歲上升至82.5歲，女性則由83.6歲上升至86.8歲。學會指出，這些結果與香港政府統計處的數字一致，相信是由於醫療環境的改善和市民健康意識的提高。

學會又指，25歲以下的男性組別中，死於意外的比例大幅下降，由38%降至18%，而女性則由38%降至14%。學會認爲，意外死亡人數減少是由於香港擁有安全的生活環境，例如過去十年交通意外死亡率下降。

不過，另一方面，在25歲以下的受保人中，死於癌症的比例卻有驚人升幅，男性由以往的15%增至22%，女性由15%增至24%；對於25至45歲的男性來說，與之前的研究相比，心血管疾病佔死亡的比例顯著增加，比例從 8%上升至12%。

同時，研究顯示，在45歲以上的年齡組別中，死於呼吸系統疾病的比例明顯上升，男性由以往研究的9%增至16%，女性則由8%增至 13%，學會指這與近期新型肺炎的觀察結果一致，老年人死於新冠肺炎的機率較高。此外，該報告研究指出，吸煙者的死亡率比非吸煙者高出約69%。

負責這次死亡率統計的香港精算學會經驗研究委員會主席林溢東表示，這些數據可用作研究香港人口趨勢的基礎，如死亡率的改善、吸煙對不同性別死亡率的影響、以及不同年齡組的死亡原因等；學會下一步將調查嚴重疾病的發病率，屬於近來危疾保險的保障愈來愈受市民歡迎和關注。

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記者：洪芷晴