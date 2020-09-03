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【東張西望】阮嘉敏休息過後回歸幕前　東張女神Mandy復工：回到工作的節奏

娛樂 13:17 2020/09/03

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

「東張女神」阮嘉敏回歸幕前。（阮嘉敏IG圖片）

TVB節目《東張西望》主持阮嘉敏（Mandy）早前因健康問題而需要放假休息，「東張女神」阮嘉敏最近復工回歸幕前，觀眾可再次於熒幕上看見Mandy了。

阮嘉敏於社交平台貼出近照，身穿鮮紅色連身裙的她明艷照人，臉色看起來不錯。

【東張女神】阮嘉敏免疫系統差導致體重下降　發文公布暫別：休息一段小時間

TVB節目《東張西望》主持阮嘉敏復工。（阮嘉敏IG圖片）

她寫道：

回到工作的節奏
謝謝大家的照顧和關心
晚安

【隱形富婆】婆婆每日推紙皮乞錢　《東張西望》揭擁2個市值過千萬單位【有片】

現年29歲的《東張西望》主持阮嘉敏入行4年，她早前發帖文公布停工的消息，表示：「休息是為了走更遠的路，醫生說我免疫系統有點弱，所以皮膚易敏感。體重不斷下降大概都是這個原因，暫時休息一段小時間，希望可以快點工作，亦祝福大家身體健康。」

她曾接受TOPick訪問表示早前看過醫生，經檢查後發現其免疫系統較弱，故近日體重驟降兼身體易過敏。醫生已開了一些藥物給她：「醫生叫我休息一至兩星期，不是暫別幕前，我很久沒放假，所以需要休息一陣。」

阮嘉敏於2016年參選港姐入行，她曾先後於昆士蘭科技大學修讀媒體與傳播研究系，及修畢香港中文大學傳理系。

阮嘉敏加入《東張西望》已3年多，出外採訪時態度積極，去年5月因為追訪廣場大媽大叔跳舞嘈音擾民，發問連串尖銳問題，因此獲封《東張》正義女神。

撰文 : TOPick柴犬出動

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