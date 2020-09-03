【護牙貼士】假牙護理保養有法　宜勤清洗以免引致牙周病

▲ 配戴假牙跟真牙一樣要注重衛生，適當清潔護理，減少產生污跡及發出口臭異味的機會。（相片來源：iStock）

缺牙會導致整副牙齒走位甚至超負荷，亦有很多後遺症衍生。佩戴假牙也不是能一朝解決所有問題，牙科醫生吳子傑提醒缺牙人士佩戴假牙後，同樣要好好護理及保養，防止變形、損壞及產生污垢異味，甚至引致蛀牙及牙周病。

▲ 三種假牙也有不同護理方法，勤力洗刷，才能延長使用壽命。（相片來源：Unsplash）

一般假牙主要分成3種，包括活動式牙托、固定式的牙橋以及人工種牙，牙醫吳子傑稱，不同類型的假牙，清潔護理方法亦有分別。不過跟真牙一樣，牙菌膜同樣會黏附在假牙上，故此佩戴假牙亦要注意假牙的衞生，以保持口腔健康。

長期佩戴不潔的假牙托，會導致與假牙托接觸的口腔黏膜出現紅腫、疼痛、潰爛等情況，又稱為牙托性口炎。而牙橋不潔則會影響相鄰的牙齒，引致蛀牙及牙周病。使用植體支撑的人工種牙，缺乏適當的護理，會引致植體周圍的黏膜發炎，形成植體周圍炎，可使植體鬆脫及脫落。

▲ 吳子傑醫生建議要維持定期檢查的習慣，即使使用永久植牙，亦會出現口腔問題。（相片來源：資料室）

牙托用清水及清潔片

活動式牙托不能戴着睡覺，每晚臨睡前一定要除下，以免產生細菌，感染隔壁的牙齒。除下後要保持濕潤，萬一乾掉有機會變形。用清水輕輕清潔假牙及邊緣位置，不用大力摩擦以免損壞鋼架牙勾。不需用牙膏，亦不要用砂粉去清洗。使用市面上售賣的清潔片浸泡，也能達致潔淨的消毒效果。更講究的甚至可使用超聲波清洗機，亦可去除隱藏於假牙的細菌及食物殘渣，達到深層清潔。

清潔固定在口腔內的牙橋及種牙，因為不能拆出來清洗，護理更加要加倍小心。牙肉邊緣容易有食物渣滓攝入，所以要特別着重清潔交接位。牙橋可用細小的牙縫刷，沾上少量牙膏或漱口水，在罅隙位置仔細清潔；種牙的話則可以使用細頭軟毛牙刷，同樣在牙肉邊緣的交接位進行清洗，保持乾淨衞生。

吳醫生說，一般普通牙膏已經足夠，不需特別使用假牙專用牙膏。不過佩戴了假牙，的確有些位置是比較難清潔，想護理得更加徹底，也可以使用電動水牙綫機，加點漱口水或暖水，能將難以處理的牙縫及交接位置好好清潔。

▲ 利用細小的牙縫刷清潔罅隙，避免食物碎屑及細菌積聚。（相片來源：資料室）

部分假牙要更換

假牙也有壽命，最恒久的一定是種牙，因為以鈦金屬製作，似真牙般穩陣耐用。牙橋則不算襟用，亦會出現破損的機會，如果保養不當，有機會要重新再做一次。牙托使用年期最短，用了一段時間就要更換，如護理不好更會損壞其他牙齒，令牙托不能繼續使用，適宜用心保養。

吳醫生表示佩戴假牙時，留意咀嚼力度一定會跟真牙有差異，尤其使用活動牙托時，愈少真牙的話更會加重負荷，咀嚼能力有限，因此絕對要避免吃堅硬食物。牙橋屬於中規中矩，而種牙的力度最似真牙，吃東西最有力，能改善咀嚼功能，不過亦要小心吃過硬的食物，且不是人人適合，如糖尿病患者就不適宜種牙。

▲ 用清水及牙刷輕輕洗刷活動牙托即可，不同大力去「省」，以免損壞。（相片來源：資料室）

定期作牙科檢查

戴新鑲配的假牙托初期一定會不習慣，甚示會咬傷口腔及牙肉，要慢慢適應。如果感到不適，就要見牙科醫生，接受檢查及調校假牙托，另外由於口腔情況會隨着時間而改變，假牙托會變得不適合。所以最重要的保養方法，就是定期看牙醫作檢查，讓牙科醫生按情況調校或修改假牙托。

吳醫生說：

很多人花了一大筆錢去配假牙，以為可以一了百了，不用再去看牙。即使假牙不會蛀但也會損壞及損耗，清潔或處理得不妥當，更會影響旁邊的真牙齒及口腔健康，因此一定要維持定期牙科檢查的習慣，不能偷懶。

記者：張頌婷