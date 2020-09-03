【全職爸爸】40歲建築師退休做全職爸爸陪孩子長大　親自設計4層別墅打造巨型遊樂場

▲ 一名建築師在40歲時退休，成為全職爸爸，只想陪著孩子長大。

有父母為孩子努力工作賺錢，希望給他們優質的生活，也有人選擇成為全職爸媽，以「陪伴」作為最好的教育。內地北京一名建築師在40歲時退休，成為全職爸爸，只想陪著孩子長大。他親自設計郊區4層別墅，打造一家四口的幸福安樂窩，也是子女的巨型遊樂場。

▲ 現年44歲的宗澍坤為了照顧一對子女，辭去全職工作。（相片來源︰宗澍坤微博）

40歲生日辭職 4層別墅安樂窩

據《一条》影片報道，現年44歲的建築師宗澍坤曾是北京市建築設計研究院主任建築師，參與過奧運會建築如鳥巢、水立方等的設計建造，一年有近7個月時間要出差。他在4年前過完40歲生日後一個月辭職，退休當全職爸爸。

他現在跟太太、3歲半的兒子Aaron和1歲的女兒Evie，住在2006年時購置的北京郊區一幢4層別墅。房子樓高3層，再加1層地庫，空間足夠兩個孩子跑跑跳跳。房子自從14年前買下來後，身為建築師的宗澍坤就不斷打造設計家居，有了孩子後在裝修上更考慮到小朋友的需要。

▲ 一家四口住在北京郊區一幢4層別墅。（影片截圖）

家裡沒有明顯的電燈開關掣，可以透過語音系統控制電源。客廳裡擺放了一個紅色的巨型北極熊書架，宗澍坤稱之為「Joe」，這本來是他工作室裡的書架，退休後索性把它搬回家。客廳成為孩子的遊戲場之一，兒子尤其喜歡在書架下鑽來鑽去。

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孩子不讀幼稚園 24小時陪伴成長

兒子到了可以入讀幼稚園的年齡，不過宗澍坤沒打算安排他上幼稚園。他指太太抗拒聘請幫傭，也沒有四大長老幫忙照顧孩子。太太是室內設計師，可以在家工作，加上他退休後，二人都可以在家照顧一對子女。他認為自己有條件24小時陪伴孩子︰

為人父母就這麼一次，我想陪孩子長大，事業之後再說 。

▲ 宗澍坤育有3歲半的兒子Aaron和1歲的女兒Evie。（相片來源︰宗澍坤微博）

他相信幼稚園給孩子的東西，他們夫婦也可以做到，而且社區裡有其他小朋友可以跟子女一起玩，他們的家就自然變成了「幼稚園」。

宗澍坤有感中國社會有個現象，就是不少父母希望子女的成長不要跟自己一樣，對孩子會有更高的期望。不過，他並不介意孩子長大後跟他一樣，「因為他就是我的小孩」。

▲ 建築師爸爸親手打造家居。（相片來源︰宗澍坤微博）

現在他其中一個嗜好是種花，退休後把荒廢了的院子重新打理。他會跟兒子一起做昆蟲標本，上一堂生活化的常識課。對孩子來說，大自然一切都很新奇，跟著爸爸接觸很多從沒看過的東西。

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責任編輯︰駱秀玲