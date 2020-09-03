【口罩實測】英國傳媒實測9款口罩抵擋飛沬效能　「自私」氣閥口罩阻隔率排尾二

▲ 「自私」氣閥口罩阻隔率排尾二

新冠肺炎持續，口罩已成生活必須品，英國傳媒《每日郵報》就請來專家曼徹斯特都會大學微生物學名譽教授Val Edwards-Jones實測9款抵擋飛沬的效能。結果發現，自製布口罩及「自私」氣閥口罩的阻隔率較低，KN95及一款抗菌塗層布口罩表現最好。

據報道，由於人在咳嗽、說話、打噴嚏期間，可能會有含病毒的微小飛沬噴出，所以戴口罩可最大程度地減少傳播飛沬。因此，是次實測將戴上口罩並向培養皿咳嗽，如口罩阻隔飛沫能力不足，飛沫則有機會落入培養皿。於48小時後計算菌落數量，就可得知各款口罩的飛沫阻隔效能。

儘管病毒的大小可能比細菌小多達1000倍，但這也可證明每個口罩在防止傳播的有效性。作為對照，不戴口罩向培養皿咳嗽，經48小時後菌落數量為65。

9款口罩之測試結果

1. 透氣運動口罩

測試品牌：Cherry mask

菌落數量：28

阻隔率：57%

結論：製造商指這種布料與運動鞋的透氣材料相似，佩戴口罩時很舒適，但得分很低。

2. 銀離子布口罩

測試品牌：Elle Virobloc face mask

菌落數量：1

阻隔率：98%

結論：佩戴舒適。在測試樣本中，是第二個效能最好的布口罩。

3. KN95

菌落數量：0

阻隔率：100%

結論：符合歐盟FFP2標準，即用即棄醫療口罩。在測試樣本中，是效能最好的即用即棄口罩。

4. 可重用布口罩（連5層炭過濾層）

測試品牌：Casetify

菌落數量：2

阻隔率：97%

結論：可重用、可清洗的棉質口罩。5層炭過濾層可防花粉及污染物。若確診染疲，佩戴此款口罩者可為他人提供的多一重防護。製造商建議在使用7日後換濾芯。

5. 四層可重用納米布口罩

測試品牌：Ally

菌落數量：13

阻隔率：80%

結論：可重用、可清洗的口罩。雖為4層過濾設計，但尚有20%飛沫未能阻隔。

6. 氣閥合成橡膠口罩

菌落數量：30

阻隔率：54%

結論：即使可阻隔塵埃及污染物，不致臉部濕透，但無法保護身邊的人，因為你體內的細菌會經氣閥噴出。

點擊圖片即睇9款口罩抵擋飛沬的效能↓

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

7. 普通外科口罩

菌落數量：10

阻隔率：85%

結論：即用即棄口罩，佩戴舒適。但弄濕後繼續佩戴，會減低過濾效能。

8. 抗菌塗層布口罩

測試品牌：Nudea face mask

菌落數量：0

阻隔率：100%

結論：在測試樣本中，效能最好的可重用口罩。

9. 自製布口罩

菌落數量：58

阻隔率：22%

結論：單層織物。在測試樣本中，效能最差的口罩。世界衛生組織建議，自製口罩時至少要有三層物料。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣