【我要去旅行】麗思卡爾頓進駐栃木日光　豪華湖畔Resort歎天然溫泉

▲ 酒店大堂以和風簡約設計，有日式庭園及充滿藝術感的傢俱點綴。（相片來源：酒店提供）

萬豪酒店集團近年積極開拓日本市場，旗下的麗思卡爾頓（The Ritz Carlton），亦剛剛開設日本第五間酒店麗思卡爾頓日光。位處於栃木縣奧日光的中禪寺湖畔，將奢華住宿融合大自然美景，絕對符合避世天堂的條件。

麗思卡爾頓酒店為萬豪最頂級的定位，繼東京、大阪、京都及沖繩後，再次進駐日本，選址距離東京約兩小時半的栃木縣，深入日光國立公園之中。這個自明治時代開始已是達官貴人的避暑勝地，附近更有無數世界遺產級數的景點，直到今天仍然是日本人及旅客鍾情的著名觀光區，以大自然美景及歷史悠久的溫泉作賣點。

▲ 套房的浴廁亦對著一片平靜的湖景，亦設有石製浴缸可浸浴。（相片來源：酒店提供）

藏身深山湖畔仙境

日光麗思卡爾頓酒店位處的中禪寺湖，海拔高度1,269米，為日本標高屈指可數的高山湖泊。19世紀以來，湖畔建立了各國大使館的外國人別墅，因此成為避暑度假勝地。酒店面向的男體山山麓，更是日本百名山之一，湖光山色一覽無遺。

酒店由澳洲建築設計公司LAYAN Architects + Designers操刀，以「奥日光之大自然調和大宅」為概念，踏入酒店之中就像到達紳士之家中，氣派低調優雅而溫暖，不會有浮誇虛榮的設計，以現代西方風格混合傳統日系建築特色，讓住客可以沉浸在日光的大自然四季光影環境之中。

▲ 緣側如窗邊的客廳，可以安座欣賞落地玻璃窗外的自然風光。（相片來源：酒店提供）

優雅簡約禪意

酒店共有主樓、湖畔及別墅3棟建築，主樓1樓有大廳、大堂酒廊、圖書館及酒吧等設施，空間用上不同石牆、栗木建材來營造質感，更有本土及國際藝術家作品點綴。3區更特設落地玻璃及緣側位置，眼望一片綠意盎然的庭園、中禪寺湖及男體山山脈的自然景致，開揚舒適。

設有共94間客房及套房，所有房間均有露台及緣側享受戶外環境，可選擇山景或湖景。基本房面積超過600呎，淺木色的主調，柔和富禪意，並以傳統工藝「鹿沼組子」為靈感。同時兼顧家具設備等細節，房內設有55吋平面電視、藍牙喇叭，並選用英國名牌Asprey沐浴用品等。套房更是過千呎，樓底特別高，而且可同時觀賞中禪寺湖及男體山。

▲ 套房間隔分明，樓底如木屋頂般，充滿空間感。（相片來源：酒店提供）

首設天然溫泉

此新酒店更是首家附設溫泉的麗思卡爾頓酒店，源泉來自奥日光超過1,200年歷史的日光湯元温泉，硫磺泉質除了可消除疲勞，亦具有美肌功效。露天風呂可以欣賞到火山岩、各種高山植物，以及苔綠庭園，充滿大自然風情。溫泉以外，亦有水療按摩中心及健身室，可享受各種療程及使用最新健身設施。

▲ 溫泉大浴場設有室內及戶外風呂，日式庭園及森林景觀，身心舒泰。（相片來源：酒店提供）

位處深山內，三餐也要在酒店解決，兩間餐廳日本料理及西餐廳Lakehouse，均以「Craft」為主題，提供傳統和食及西菜，選用當地新鮮食材炮製。必試栃木縣產的黑毛和牛及日光紅鱒，有會席料理、鐵板燒及壽司等菜式可選。大堂酒廊亦供應下午茶及輕食，還有備齊各國出品的威士忌酒吧。

日光向來是觀光度假勝地，雲集豐富的大自然及文化景點，包括日本3大名瀑華嚴瀑布、全世界最長的杉並木道、世界遺產日光東照宮，以及日光山輪王寺等。酒店亦能安排一系列活動，進行單車團、黃昏湖中划艇、傳統舞蹈表演及景點導賞，讓住客體驗更難忘。

▲ Lakehouse設室外露台座位，以森林原野作背景，很有戶外氣氛。（相片來源：酒店提供）

日光麗思卡爾頓酒店

地址：栃木縣日光市中宮祠2482番地

電話：+81-288-25-6666

房價：一晚70,000日圓（約5,138港元）起

記者：張頌婷