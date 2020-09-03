【納米婚戒】港女怨求婚求其無驚喜　男友月入5萬婚戒不足一卡

▲ 一名港女投訴男友求婚求其，婚戒不足一卡。

不少女生會以求婚戒指的鑽石大小量度男友對自己的愛，更要求男方在求婚時精心佈置、製造驚喜。一名港女日前於討論區發帖，大呻男友求婚求其沒有驚喜，他續指男友月入5萬，但求婚戒指上的鑽石不足一卡，令她失望連連。

一名港女於討論區「Beauty Exchange」上以「求婚戒指要幾大粒先夠？」為題發帖，指男友近日帶她到餐廳吃飯，當時她已猜到男友想求婚。她批評男友，「好簡單送咗紮花就求咗，一啲驚喜都無。」

男友月入5萬買不足一卡鑽戒

她續指，男友月入5萬，但他所揀選戒指上的鑽石不足一卡，不禁嫌棄鑽石太小。雖然她明白婚戒不應看鑽石的大小或卡數，惟羨慕身邊朋友的伴侶最少送贈一卡鑽戒，

人哋男朋友用2個月糧買，但佢只係用半個月多啲嘅糧買，感覺比下去。

第一次求婚批無誠意拒絕

港女表示，男友非首次求婚，當時因感覺男友沒有誠意而拒絕，

無諗過佢再求都係送多紮花就算，都冇再買戒指。

她又指戒指並非購自大公司，「喺啲好霉嘅舖頭買」，戒指的尺寸不適合，尺寸太細。港女繼續批評男友平常甚少送禮物，

如果求婚有心思，我可能未必介意，但佢求咗兩次都係求其，戒指又冇花咩心思買。

網民：同鑽石結婚咩？

網民看畢帖文紛紛留言，有人認同港女的看法，「太無誠意啦，係咪睇死你實嫁俾佢？」及「一卡都冇？太冇誠意，一卡其實係基本」。不過亦有網民認為港女膚淺，「最緊要個男人錫唔錫你，冇一卡就唔錫你？有一卡就代表錫你？做人唔好比較咁多」及「嫁俾佢個人定嫁俾粒鑽石？」

另外，有女網民分享，指與丈夫結婚7年，從未收過超過0.7卡的戒指，

求婚果隻半卡，第二年結婚周年紀念我話想要隻靚嘅戒指，佢買左隻0.7卡。我覺得粒石大細一啲都唔重要，最緊要係個老公錫唔錫你！

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責任編輯：王明芳