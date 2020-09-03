女生涉藏鐵鎚判囚5周　律政司覆核刑期指量刑起點過低

▲ 律政司今（3日）於西九龍裁判法院申請覆核刑期。（經濟日報資料圖片）

去年11月12日有人發起「三罷」，當日有人在長沙灣堵路，19歲女大專生被搜出鐵鎚及酒精等物品，早前承認管有物品意圖損壞財產罪，扣減刑期後被判監5周，但由於她早前多次申請保釋被拒，已還押逾4個月，故已經服刑完畢，毋須入獄。律政司今（3日）於西九龍裁判法院申請覆核刑期，指裁判官以8周監禁作量刑起點明顯不足，著裁判官考慮將量刑起點提高至8至9個月監禁。

現年20歲的被告韓德芳，早前承認1項管有物品意圖損壞財產罪，控罪指她於2019年11月12日在長沙灣福榮街512號地下外，管有鐵鎚、扳鉗、螺絲批、消毒酒精、打火機及一疊報紙，意圖在無合法辯解下損壞政府財產。韓原另被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，即1把摺刀，早前獲控方不提證供起訴，並獲裁判官撤銷該控罪。

律政司一方今指，裁判官早前的判刑未能充分反映案件嚴重性，被告犯案時管有不同類型工具，會針對政府財產作出破壞，或會堵路及對道路使用者造成不便及危險，被告另管有酒精及報紙等，證明有意圖起火及損壞財產，有機會對路人造成人身傷亡。律政司一方強調，本控罪是預防性控罪，法庭判刑時應考慮要保障公眾安全，裁判官早前以8周監禁作量刑起點明顯不足。

裁判官黃士翔聽取控方陳詞後指，被告年輕、初犯、背景良好，加上早前已被還押143日，經懲教教導下，已達到更生作用，被告還押期間已改過自身，裁判官認為被告是特別的被告人，法庭接納被告已並非犯案時的她，故未有為她索取更生中心的報告。但裁判官亦同意，被告管有酒精等易燃液體，比其他工具破壞性更大。

控方另指，被告已是成年人，「唔係15、16歲」，但即使她屬年輕，亦不代表法庭不需要考慮即時監禁。被告所承認控罪的量刑起點為8至9個月監禁，控方著裁判官考慮以此作起點。控方同時強調，知道即使裁判官判以8至9個月監禁，扣減還押日子後，被告仍然會即時獲得釋放，毋須服刑。

辯方則指，沒有證據顯示被告曾使用涉案物品，更指涉案該瓶酒精從未開封，法庭亦須考慮被告攜有工具的意圖只是針對道路及圍欄，目標是死物，重申被告還押已一段長時間，期間積極向上，改過自身，若法庭加長刑期，望不多於3個月；裁判官押後至下午裁決。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂