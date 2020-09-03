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涉於港鐵站外牆塗鴉　74歲無家者認刑毀判緩刑

社會 14:01 2020/09/03

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被告劉鐵民今日於西九龍裁判法院被判監2周，緩刑1年。（資料圖片）

74歲無家者涉於今年6月，在港鐵太子站外牆寫上「沉冤待雪」四字，涉案無家者早前承認1項刑事損壞罪，今（3日）於西九龍裁判法院被判監2周，緩刑1年，以及賠償1,000元清潔費予港鐵。

被告劉鐵民（74歲），早前承認1項刑事損壞罪，控罪指他於2020年6月1日在港鐵太子站B1出口外，無合法辯解地損壞屬於港鐵的一面牆，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否被損壞。

案件今再訊時，被告承認控罪。案情指，案發當日有閉路電視拍到被告於太子站出口外出現，警員在旺角警署內看到被告在外牆寫字，另1名警員即時到太子站外尋找被告，並看見牆上寫有「沉冤待雪」4字，及後在附近拘捕被告，並搜出3支筆，被告於警誡下承認寫字，犯案是為了表達對政府的不滿。

辯方呈上3封求情信，社工邵家臻為被告撰寫求情信，內容提及被告心地善良，熱心助人，連早前獲政府派發的1萬元亦捐予其他露宿者，望法庭考慮以罰款處理。裁判官終判以監禁2周，緩刑1年，被告另須賠償1,000元清潔費予港鐵。

案件上月再訊時，被告未有出席聆訊，遭法庭發出拘捕令通輯，兩天後被告主動到庭，並解釋因忘記出庭，法庭充公其保釋金，及後准他保釋。

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記者：林欣樂

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