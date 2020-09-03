【校舍翻身】樂善堂小學改裝社會房屋　8月底獲入伙紙住戶將遷入

▲ 課室改裝成過渡性房屋單位。（樂善堂圖片）

九龍城樂善堂小學，去年起改建課室間格，改變用途為51伙過渡性房屋，上月26日獲政府批出入伙紙，首批住戶已經入伙。

樂善堂稱，51伙社會房屋，主要是2至5人家庭單位。樂善堂已成立「社會房屋種子基金」，資助每戶家庭冷氣機、熱水爐、廚櫃、洗衣房等設備。

除硬件配套外，項目會善用和翻新校舍原有的設備，建立「家庭支援服務間」和「社區共享」空間，開放部分設施及服務，讓社區內基層家庭參與。

▲ 樂善堂小學原有22個課室，現已改建成社會房屋單位。（樂善堂圖片）

▲ 單位附設開放式廚房及廁所。（樂善堂圖片）

樂善堂總幹事劉愛詩表示，整個項目申請程序連工程，得以在1年半內，由構思變成現實。有賴政府支持和協助，從中協調及拆牆鬆綁，包括申請改變土地用途、設計規劃、申請改建工程資助，地盤施工、配合各政府部門屋宇規例等，讓項目加快推行，惠及現正居於惡劣環境的基層家庭。

項目於去年7月獲扶貧委員會支持，關愛基金撥款1,544萬元，資助改建工程費用，讓樂善堂能以先導計劃推行項目。樂善堂期望計劃能為其他辦學團體或政府機關作為參考，考慮將閒置校舍作社會房屋用途。

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責任編輯：吳卓峰