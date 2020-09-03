【抗癌鬥士】太太Shirley完成手術外出散步　暖男丈夫林子博不離不棄照顧患癌妻

▲ 林子博與太太十分恩愛。

藝人林子博的太太董燕君（Shirley）去年確診患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期，經過一年的治療，Shirley的腫瘤病情反覆。日前，她入院做微創手術，破壞腹腔連接大腦的神經線，望能暫時舒緩痛楚。

今早，林子博在社交平台分享與太太外出的照片：「同老婆拍拖晨運食早餐」。照片中二人戴上口罩，但Shirley能外出散步及拍照，手術完成後的精神看似不錯。

而不少網民看到Shirley後都不忘為她加油打氣，更有有心的網民指每天都為他們一家祈禱，並祝福她早日康復，再過健康快樂的人生。

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▲ 林子博與太太外出散步。（Facebook圖片）

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Shirley勇敢抗病

早前，林子博曾透露太太Shirley自去年接受化療後便未再做任何治療，至今年7月試新標靶藥後，藥物的副作用太大，令腫瘤位置更加痛。

由於服食止痛藥時很不舒服，故太太停吃嗎啡成分的止痛藥，結果又出現又暈又嘔的情況。

▲ 林子博太太剛完成手術。（Facebook圖片）

因此，醫生便為Shirley安排在腰椎做微創手術，破壞腹腔連接大腦的神經線，望能暫時舒緩她的痛楚。

之後，Shirley分享當時入病房第一個見的醫生，他指如果有事是不會以心肺復甦法搶救，因為做過化療的骨很脆弱，未能承受，令她心想：「點解講到好似就快死咁嘅！」

▲ 林子博太太剛完成手術。（Facebook圖片）

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林子博樂觀面對逆境

今次再入院遇見同一位醫生，因為腫瘤疼痛，在微創治療前，他說：「做咗都好嘅，如果你有咩心願未了，襯呢段時間可以做埋佢！」Shirley再覺得：「又係講到我好似就快死咁！」

林子博見狀亦即安慰太太，叫她不用太上心，而網民亦同樣為她打氣加油。

過去一年，林子博為太太的病情四處奔走，過程中亦遇上圈中不少的有心人士伸出援手，包括汪明荃、古天樂及馬浚偉等。而子博亦樂觀道：「希望有奇蹟啦！若之後再有其他另類治療，我們都會嘗試」。