支持奧比斯世界視覺日2020　做善事兼收藏小熊襟章

▲ 10月8日世界視覺日，與奧比斯小熊Seymour一起打開希望之窗。

每年10月第2個星期四為「世界視覺日」。在這一日，奧比斯期盼匯聚各界力量，在落後發展中地區，通過分享眼科知識、技術和資源，拯救無數眼疾患者視力。今年疫情蔓延全球，許多視障患者急切求援，一起參與「奧比斯世界視覺日2020」籌款活動，為弱勢一群打開希望之窗！

Seymour – 奧比斯眼科飛機醫院的吉祥物

奧比斯眼科飛機醫院每次執行救盲任務，除了有機組人員及義務眼科醫護人員的幫忙外，也有一位非常重要的成員，它就是奧比斯的吉祥物——小熊Seymour，它總會在眼疾患者手術後醒來時為他們帶來溫暖，陪伴他們「See More」，看得更多。

奧比斯為許多眼疾患者帶來恢復視力的機會，靠著擁有最新設備的眼科飛機醫院，我們能夠治療可致盲的疾病，例如是砂眼和白內障，並在一些自身未能提供治療的地方，培訓眼科護理人員。眼科飛機醫院到訪每個國家，都會開放讓國家總理、總統和健康部門參觀，在不同層面推廣發展眼科健康服務。我們的職員和義工團隊會與地區醫院建立夥伴關係，了解當地的技術水平，在最有需要的範疇提供服務。

在這樣的層面介入，奧比斯就可以改善健康政策、接觸到需要接受培訓的醫生、改善本來得不到眼科護理服務的眼疾患者的生活，以及在世界各地建立長久的連繫，促進長遠的發展。

Seymour見證感動一刻

當眼疾患者完成手術後第一眼看見這個世界，那瞬間總是異常感動，甚至讓人激動。而從那一刻開始，Seymour就成為他們康復過程中很重要的一員，為他們帶來微笑、陪他們玩耍，直到他們回家，開展生活新一頁。

我很高興能夠在他們恢復視力的一刻陪伴身旁！能夠見證他們再次看見世界真的很振奮人心！

Seymour說。

當飛機醫院在地的時候，Seymour就幫忙宣傳工作，以防治盲疾。他也陪伴奧比斯出席國際性會議，並與我們的夥伴與支持者會面。Seymour曾經為許多小朋友帶來安慰，而這些病人如果失去了手術機會，也許就會面對盲疾。靠著大家的支持，我們可以防止更多人面臨可預防的盲疾，也為Seymour帶來更多踏進駕駛艙的機會（如果他表現良好的話！）

▲ （圖片來源：奧比斯）

▲ （圖片來源：奧比斯）

今年世界視覺日，奧比斯小熊Seymour被委以重任，呼籲大家支持「奧比斯世界視覺日」活動。只要你捐款支持「奧比斯世界視覺日」活動 即可獲贈奧比斯小熊Seymour 襟章一枚（兩款隨機一款）。捐款港幣$ 1,000或以上，更可獲贈限量版襟章套裝一套，內有三款襟章，當中包括特別版「藝術家小熊Seymour」襟章。詳情：www.orbis.org/hkwsd

▲ 奧比斯小熊Seymour襟章（隨機一款）

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▲ （限量版襟章套裝）