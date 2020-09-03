【任點任食】都爹利會館晚市懷舊點心任點任食　$298起無限量享用逾30款點心

▲ 多款香港地道的懷舊點心無限量供應。(餐廳提供)

中環都爹利會館早前更以香港充滿活力的 80 年代為主題推出晚市懷舊點心任點任食，好評如潮。即日起，每位只需 $298+10%，便可無限量享用超過30款懷舊點心、街頭小食和甜品。如荀尖鮮蝦餃、潮州蒸粉粿、自家製XO醬蒸排骨、醬皇蒸鳳爪、白糖糕和芝麻卷等等。

▲ 周末點心早午餐主菜更有北京烤鴨、沙薑京蔥炒牛柳條、咕嚕肉等。(餐廳提供)

另外，餐廳的周末點心早午餐（成人每位$550＋10%，小童每位$250＋10%）亦已同步回歸，於逢周六、日及公眾假期供應，客人可無限量點選餐廳每天新鮮製作的招牌點心，並由侍者送到檯上。

1.懷舊點心夜

日期：周一至周四 5:30pm-8:30pm，每檯限時 90 分鐘。如5:30pm入席並於7pm離開，均可獲得全單9折優惠。另外，亦可以歡樂時光優惠價享用多款指定雞尾酒、葡萄酒及啤酒，直至9pm。

2.周末點心早午餐

日期：逢周六、日及公眾假期 12nn-3pm及4:30pm-7:30pm

客人另以每位$788+10%享用無限量任飲香檳、指定雞尾酒、葡萄酒、啤酒及汽

水。

透過Whatsapp5503 2682或電郵至 reservations@duddells.co預約。

地址：中環都爹利街一號上海灘三樓及四樓

電話：2525 9191

記者：郭秀芳