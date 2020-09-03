【新冠肺炎】本月23日起分階段恢復資助幼兒中心、特殊幼兒中心

▲ 社署今（3日）指，會分階段恢復由非政府機構提供的資助幼兒中心及特殊幼兒中心服務。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情似有緩和，社署今（3日）指，會分階段恢復由非政府機構提供的資助幼兒中心及特殊幼兒中心服務，詳情如下︰

為三歲以下幼兒提供日間照顧服務的資助幼兒中心（包括資助獨立幼兒中心及附設於幼稚園的資助幼兒中心）

由9月29日起逐步恢復正常服務

中心可按實際情況，包括中心服務運作模式及家長的服務需要等，由九月中旬開始彈性安排幼兒返回中心接受服務，協助幼兒適應環境

特殊幼兒中心

由9月23日開始恢復高年班的中心為本課堂訓練，而其他班別則由9月29日開始恢復相關訓練安排

課堂訓練會以半日形式進行

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約9宗確診個案

社署強調，各中心須按照衞生防護中心發出的指引，實施所有衞生防疫措施，職員必須佩戴口罩、保持適當社交距離、勤洗手及適時量度體溫等，以確保幼兒在空氣流通及安全的環境下得到照顧。署方會繼續把有關的最新防疫措施指引發放給中心。

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責任編輯：鄧凱文