【疫情減壓】大熱動漫派對遊戲　打機抗疫必玩PS4 3大新作    

▲ 玩家可以控制復仇者聯盟其中一員,進行單機及連線對戰。(相片來源:Bandai Namco)

雖然肺炎疫情稍為緩和,但始終不能立即鬆懈,還是多留在家中以保安全。9月,PS4將有兩大巨作推出:《隊長小翼新秀崛起》有童年回憶加持;《漫威復仇者聯盟》更正中超級英雄熱。加上現時全球紅爆的《Fall Guys》,3大作品消磨時間一流,絕對讓機迷停唔到手。

《漫威復仇者聯盟》超級英雄迷必玩

▲ 遊戲畫質媲美電影,美國隊長也如真人般細緻迫真。(相片來源:Bandai Namco)

不論是影迷還是Marvel迷,都一定對《漫威復仇者聯盟》(Marvel's Avengers)有興趣。這個將於9月4日推出的原創作品,故事背景為復仇者聯盟被迫解散5年後,世界陷入重重危機,一位名為卡瑪拉克汗的少女重新集結地表上最強英雄,對抗全新秘密組織「超智機構」征服世界的野心。

遊戲以第三人稱動作冒險遊戲形式進行,主角當然少不了美國隊長、鐵甲奇俠、變形俠醫、黑寡婦和雷神等耳熟能詳的超級英雄,卡瑪拉更化身全新角色驚奇女士(Ms. Marvel)粉墨登場。每個主角均獨有特殊技能,如近戰、飛行、射擊及高速連技等,在戰鬥中亦可解鎖技能與裝備,對抗敵人拯救世界。

《漫威復仇者聯盟》戰鬥系統爽快,配上充滿電影感的華麗畫面及特效,遊戲性不會令人失望。玩家能以單人模式挑戰全球各地的英雄任務,亦能進行單人或合作模式的戰地任務。最多4名玩家於綫上集結一同遊玩,劇情亦會以DLC形式持續擴展下去,推出全新超級英雄和地區,不會額外收費。除了PS4外,在STEAM及Xbox One亦會推出,而次世代平台PS5與Xbox Series X,則在2020年底推出。

▲ 全新角色驚奇女士有橡皮般的身驅,為遊戲中的重要角色。(相片來源:Bandai Namco)

《隊長小翼新秀崛起》足球小將新作

▲ 玩家可操控主角大空翼,在比賽中展示華麗球技。(相片來源:Bandai Namco)

即是香港人熟悉的《足球小將》全新作品,採用動畫畫風再配上寫實風格的特效,就如觀看動畫一樣。故事模式包括電視動畫版中學篇「EPISODE OF TSUBASA」,亦有可自訂角色參與賽事的原創故事模式「EPISODE OF NEW HERO」等。

遊戲雖有繁體中文字幕,不過人物名字跟官方正式譯名。遊戲形式以足球動作類型進行,玩家透過簡單的操作,使出經典的猛虎射球各種招數。除了可使用漫畫中學篇登場的隊伍與角色,玩家還能操作海外青年隊角色,享受選手們的華麗球技。

除了對應1至4人的離綫對戰,更可進行4人綫上對戰,跟全世界的強敵展開比賽。由於操作跟一般足球遊戲有異,玩家亦可在練習模式熟習玩法,成功過關更可解鎖經典場面,《足球小將》迷一定受落。PS4以外,亦對應Switch及STEAM平台。

▲ 原創故事模式能自訂角色,更添投入感。(相片來源:Bandai Namco)

《Fall Guys》全球大熱障礙賽

▲ 《Fall Guys》於8月正式推出,首周已累積賣出200萬套,極受歡迎。(相片來源:Sony Interactive Entertainment)

大型多人派對遊戲《Fall Guys》(《糖豆人:終極淘汰賽》),PS Plus會員於上月可免費下載,憑着繽紛的遊戲畫面及搞笑動作,推出1個月後仍然大受玩家歡迎。遊戲可在綫上與多達60名玩家決一死戰,就如可愛版本的「食雞」(《PUBG》),經歷淘汰他人晉級一輪大混戰,直到成為剩下唯一勝利者。

《Fall Guys》與60名對手一起在綫上通過五關淘汰賽,在一連串的荒謬挑戰與狂野障礙賽道中大戰,如障礙賽跑、互搶尾巴、合作踢波等,成為比賽中唯一生還者。操作雖簡單,卻有一定難度及技巧,每次對賽也有一堆造型可愛的角色彈跳與橫衝直撞,遊戲及物理動作滑稽爆笑,叫人玩至不亦樂乎。除了單人挑戰,亦可與朋友組隊參賽。

《Fall Guys》更可讓玩家自訂個人造型,儲分購買鳳梨裝和最新兔子帽等,在60名參賽者中更為突出。首個賽季約有十多個關卡,即將在10月推出的第2季,將有全新中世紀風格的城堡關卡,造型亦增添了騎士、巫師、龍、維京人等經典冒險服飾,機迷絕對要留意。

▲ 角色造型及動作搞笑過癮,簡單易懂又富挑戰性,小朋友也啱玩。(相片來源:Sony Interactive Entertainment)

記者:張頌婷