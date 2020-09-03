精神科醫生指陳彥霖或患思覺失調　其父親亦曾患思覺失調現正住院

▲ 精神科醫生何美怡供稱，陳彥霖可能患思覺失調。（陳靜儀攝）

15歲少女陳彥霖的屍體於去年9月浮屍海面，死因研訊今（3日）續。專家證人精神科醫生何美怡供稱，死者自初中起可能已患有對立反抗症及操行障礙，曾多次離家出走及容易發脾氣。何指死者於去年8月情況轉差，及多次作出無法解釋的行為，何認為死者當時可能患上思覺失調。醫生指死者父親亦曾患思覺失調，今年初被重召入青山醫院，及被診斷分裂情感性障礙，預計須留院1年。

專家證人精神科醫生何美怡今供稱，她早前通過電話向死者母親、外公、堂姐、個案社工等索取資料，並撰寫報告。

何庭上讀出報告指，死者自中一起可能已患有對立反抗症，何指透過死者家人得知，死者經常發脾氣，曾向堂姐表示母親等成年人對她太過嚴格，而死者有強烈的個人想法及討厭被人批評，死者亦常常與母親或舅父等權威人士吵架，死者又曾多次未得家人同意，帶男性到家中留宿，而死者不認為自己做錯。

報告續指，死者可能自中二起同時患有操行障礙，死者當時不服從規則，經常不上學及外出留宿，於2017年9月至2019年5月更不停離家出走，多次被判入女童院。何指死者亦有追求刺激及不負責任的行為，包括頻繁換男友、留宿他人家中、未成年飲酒及做陪酒等。

何供稱，死者去年8月情況突然轉差，做出例如搭訕陌生人、在塘福懲教所外睡覺等古怪行為，及後因襲警被判入女童院後，首次作出傷害自己的行為，其後須入住屯門醫院，及後被處方鎮靜劑及抗敏感藥，何指死者去年8月可能首度出現思覺失調徵狀。

何解釋，思覺失調並非精神病，而是一種精神狀態，病人精神與現實脫離，可能會有妄想、幻覺及思維混亂等正徵狀，亦可能出現失去動力、欠缺情緒起伏等負面徵狀。何又指思覺失調可以突然出現，亦可以慢慢出現，大部份由環境因素及風險因素引致。

何於報告又提及，死者父親亦曾患思覺失調，根據青山醫院提供的資料，死者父親在最近10年入院10次，而最近一次出院是去年10月，惟死者父親在家中走廊大叫及不願覆診，於2020年初被重召入院，及被診斷分裂情感性障礙，預計須留院1年。

何續指，如果父母曾患有思覺失調，子女出現思覺失調的機會亦增加，而死者去年8月曾多次作出無法解釋的行為，亦曾向家人表示聽到聲音。惟何指有多種精神病可能引致思覺失調，包括精神分裂症、分裂情感性障礙及躁鬱症等，大麻等毒品亦可能造成。

死因裁判官問及何，去年8月為死者會診的精神科醫生曾指死者沒有幻聽。何回應指，幻聽是指病人聽到聲音，而音源其實不存在，而病人亦清晰肯定不是自己腦海中的想法，對於15歲的青少年而言，可能難以理解幻聽的概念，被精神科醫生問及時會難以表達。

何續指，雖然有精神科醫生指死者因對立反抗症，而作出反叛行為，故向家人社工表示聽到聲音，企圖逃離女童院，但她認為死者於去年9月18日亦向外公及朋友表示聽到聲音，而死者當時已入讀知專設計學院，對上學感到開心及開始規劃未來，並沒有動機作出反叛行為。

何又指，當死者8月入院時，情況明顯與她同年3月入院不同，但醫院方面沒有記錄死者因襲警被捕送院的情況。研訊明續。

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記者：王仁昌