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【防疫抗疫基金】民調指逾7成市民盼再派錢　逾半批港府不要求僱主維持員工薪金

社會 15:02 2020/09/03

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

香港研究協會上月底就3輪措施訪問逾千名市民，逾半人認為保就業計劃無須僱主維持僱員原有薪酬不合理，及逾7成人盼港府再派現金及設就業不足津貼。（資料圖片）

隨著疫情出現第三役，港府過往推出了兩輪防疫抗疫基金，第三輪將於本月出爐；香港研究協會上月底就3輪措施訪問逾千名市民，逾半人認為保就業計劃無須僱主維持僱員原有薪酬不合理，及逾7成人盼港府再派現金及設就業不足津貼。

【防疫抗疫基金】第三輪防疫抗疫基金或僅數十億元　首要資助被勒令關閉場所

香港研究協會，上月27日至31日隨機抽取1,194名18歲或以上市民，就防疫抗疫基金措施作電話訪問，今（3日）公布調查結果，發現第一期「保就業計劃」中，港府會補貼僱主支付僱員薪金，但並無要求僱主須維持僱員原有的薪酬水平，對此，有5成1受訪者對此表示不合理，僅2成3表示合理。

此外，第二期「保就業計劃」中，港府要求兩大超市需回饋顧客或弱勢社群，有6成3受訪者表示「合理」，僅2成1表示不合理。同時第二期計劃將於今年11月完結，近半（49%）受訪者認為應延長計劃，而認為不應該的則佔2成6。

而對於第三輪防疫基金，7成3市民促請港府向每名成年永久性居民派發現金，及設立就業不足津貼；研究協會指，結果反映市民認為全民派錢，及設立就業不足津貼較設立臨時失業援助金更有幫助。

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責任編輯：鄧凱文

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