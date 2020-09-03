【飲食有法】早期糖尿病7大均衡飲食原則　多飲水多吃蔬果助患者維持血糖

▲ 台大公衛學院博士韓文蕙就指出，患者的飲食療法重點應著重於「均衡飲食」，並提出患者的7大均衡飲食原則。

糖尿病作為本港主要的慢性疾病之一，位列本港最常見的致命疾病的第10位，不少患者都需要長期服用藥物去控制病情。不過，對早期患者而言，世界衞生組織的糖尿病診療指南就並不建議使用藥物干預的方式去控制病情，而是應透過改變患者的生活方式作干預，患者透過自行控制飲食和運動，以維持血糖的平穩。

因此台大公衛學院博士韓文蕙就指出，患者的飲食療法重點應著重於「均衡飲食」，而非「限制飲食」，她提出以下糖尿病患者7大均衡飲食原則，助患者維持血糖。

1. 注意飲食順序

患者每次用餐時，最好吃至6、7分飽就足夠，進食時細嚼慢嚥，避免血糖在飯後劇增。

進食順序方面，腸胃消化功能好的患者可先吃蛋白質食物，如豆、蛋、魚、肉等，次吃青菜，最後吃主食，血糖不易升得太快。而腸胃消化功能不好的患者，則可先吃青菜，次吃蛋白質食物，最後吃主食，可減緩血糖的上升。

2. 慎選食材食用

蔬果必須佔70％比例，由於人類的牙齒結構和腸道的長度，在生理結構上屬「素食科」。因此人類的消化道有利於消化吸收五穀和蔬果類食物，而不利於消化吸收肉類食物。蔬果類食物中含有大量的活性酵素，有利於分解代謝體內的毒素，是最自然的身體清潔劑。

避免進食高GI（升糖指數）食物，以免血糖上升太快。

選食天然的降血糖食物，例如苦瓜、秋葵、山藥、芹菜、海帶等均有「天然的降糖藥」之稱。當中，苦瓜含有的苦瓜皂甙有降糖機理，益腎利尿的效果也非常好，是糖尿病患者理想的食品，但苦瓜偏涼，體質虛寒者慎用。而秋葵含有的黏液蛋白可以保護胃腸道，對控制血糖、血脂有一定作用。

3. 多飲水

營養物質的消化吸收以及毒素的排泄，都是在水解狀態進行，因此正確的飲水習慣對代謝紊亂的糖尿病患者而言是非常重要。患者應養成「定時、少量、多次飲水，不渴也飲」的習慣，忌飲含糖飲品。

睡醒後宜喝一杯溫開水降低血液黏稠度，可減少糖尿病併發症的形成，如果活動量大，出汗多或高溫的夏天，應該再額外補充水分。

4. 飲食禁忌

不品濃茶、咖啡：濃茶中茶多酚、鞣酸、咖啡因等，過量不僅會影響血糖穩定、引起失眠，還會帶走身體中大部分的維生素B1，使人食慾不振、神經過敏、易感疲勞等。不宜飲用咖啡，也是同理。

不嘗辛辣食物：辛辣、發散的食物易引發視網膜出血，血管擴張，尤其在視網膜出血階段，不宜食用辣椒、蔥、蒜等辛辣食物。

5. 針對眼睛的營養攝取

如果糖尿病患者的血糖得不到有效控制，容易誘發眼部併發症，因此患者亦應進食一些可補充眼睛營養的食物。

補充牛磺酸：在人類的視網膜中存在大量的牛磺酸，它能促進視網膜的發育並保護視網膜，利於視覺感受器發育，改善視覺功能，對於預防糖尿病性眼病有著重要意義。海魚、貝類、蝦、牡蠣、蛤蜊等，魚類中的青花魚、沙丁魚等牛磺酸含量很豐富，適當的攝取有助於補充牛磺酸。

補充葉黃素：葉黃素能顯著提高血管抵抗力，讓眼睛得到充足的血液供應，防止自由基和眼睛膠原蛋白結合造成的損害，從而提高糖尿病性眼病的治療率，幫助改善、恢復因此導致的視力喪失。葉黃素多存在於天然的深綠色和黃色蔬菜瓜果中，如胡蘿蔔、南瓜、玉米、菠菜、花椰菜、奇異果等。

6. 補充含維生素的食物

維生素Ｃ及維生素Ｅ是強力抗氧化劑，可減少體內自由基，維持體內氧化還原的平衡。有研究指，富含維生素Ｃ的食物有奇異果、柑橘等水果，以及青椒、苦瓜等蔬菜；富含維生素Ｅ的食物有如核桃、榛子、杏仁等堅果；但二者均不可過量。

7. 補充富含礦物質的食物

硒：如魷魚、海參、帶魚等海產。

鎂：如蓮子、黑米、海帶、綠豆、紫菜等。

鈣：如蝦皮、豆腐、燕麥、蕨菜等。

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責任編輯:羅嘉欣