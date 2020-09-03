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警搗破一祈福黨街騙集團　拘6人包括4名非法入境及逾期居留內地人

社會 15:15 2020/09/03

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警方西區警區刑事部昨日（2日）搗破一個祈福黨街騙集團，行動中拘捕3男3女集團成員。（黃傑偉攝）

警方西區警區刑事部昨日（2日）搗破一個祈福黨街騙集團，行動中拘捕3男3女集團成員，分別2名港人及4名包括非法入境及逾期居留內地人，年齡介乎43至55歲。

（黃傑偉攝）

警方調查一宗在8月31日於香港仔田灣街頭騙案中，鎖定一部接載騙徒私家車，當日兩騙徒訛稱受害人撞邪，誘使受害人交出財物用作拜神，其後受害人發現財物被「偷龍轉鳳」，換作袋裝糖鹽。

警方深入調查後，昨掩至粉嶺欣盛苑，探員發現騙徒正向一名女長者埋手，隨即展開圍捕，當場拘捕2男3女，包括2男女港人及2女1男內地人，警方稍後於觀塘再拘捕一名55歲逾期居留內地男子，被捕人涉嫌串謀詐騙、以欺騙手段獲得財產、協助及教唆他人非法在港逗留、非法入境及逾期居留等被捕。

（黃傑偉攝）

警方行動中除檢眾人犯案時衣物外，再檢一部接載私家車、超過10萬元現金、銀行卡、手機及包括袋裝糖鹽及符等行騙工具，警方指犯罪集團及涉6宗案件，涉款120萬，其中一名受害人損失達50萬警方相信經已瓦解一個活躍一段的街頭詐騙集團及拘捕其骨幹成員。

西區警區助理指揮官（刑事）冼國明警司表示，犯罪集團骨幹嚴密，但無阻警方破案決心，警方指今年1至8月共有14宗相關案件，涉款超過470萬，受害人年齡47至76歲，多為家庭主婦或退休人士，警方提醒市民多留意家中長者，勿輕信陌生人，及輕易交出財物及透露家庭狀況，如有懷疑不應猶疑，可致電警方防騙熱線：18222。

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記者：黃傑偉

 

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