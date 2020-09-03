警搗破一祈福黨街騙集團　拘6人包括4名非法入境及逾期居留內地人

▲ 警方西區警區刑事部昨日（2日）搗破一個祈福黨街騙集團，行動中拘捕3男3女集團成員。（黃傑偉攝）

警方西區警區刑事部昨日（2日）搗破一個祈福黨街騙集團，行動中拘捕3男3女集團成員，分別2名港人及4名包括非法入境及逾期居留內地人，年齡介乎43至55歲。

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警方調查一宗在8月31日於香港仔田灣街頭騙案中，鎖定一部接載騙徒私家車，當日兩騙徒訛稱受害人撞邪，誘使受害人交出財物用作拜神，其後受害人發現財物被「偷龍轉鳳」，換作袋裝糖鹽。



警方深入調查後，昨掩至粉嶺欣盛苑，探員發現騙徒正向一名女長者埋手，隨即展開圍捕，當場拘捕2男3女，包括2男女港人及2女1男內地人，警方稍後於觀塘再拘捕一名55歲逾期居留內地男子，被捕人涉嫌串謀詐騙、以欺騙手段獲得財產、協助及教唆他人非法在港逗留、非法入境及逾期居留等被捕。

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警方行動中除檢眾人犯案時衣物外，再檢一部接載私家車、超過10萬元現金、銀行卡、手機及包括袋裝糖鹽及符等行騙工具，警方指犯罪集團及涉6宗案件，涉款120萬，其中一名受害人損失達50萬。警方相信經已瓦解一個活躍一段的街頭詐騙集團及拘捕其骨幹成員。



西區警區助理指揮官（刑事）冼國明警司表示，犯罪集團骨幹嚴密，但無阻警方破案決心，警方指今年1至8月共有14宗相關案件，涉款超過470萬，受害人年齡47至76歲，多為家庭主婦或退休人士，警方提醒市民多留意家中長者，勿輕信陌生人，及輕易交出財物及透露家庭狀況，如有懷疑不應猶疑，可致電警方防騙熱線：18222。

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記者：黃傑偉