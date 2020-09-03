本港受兩颱風外圍環流影響　料今稍後空氣污染達「嚴重」水平

▲ （經濟日報資料圖片）

本港近日受強颱風美莎克及颱風海神外圍環流影響，空氣污染水平嚴重，環保署提醒今日稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數，可能達至「嚴重」水平；據天文台預測，本港下周初風力將逐漸增強，有幾陣驟雨，預料於風力增強前，本港空氣污染仍會維持在較高水平。

根據環保署截至今日下午2時半的數據，本港15個一般監測站中，元朗及東涌空氣質素健康指數達10，中西區、南區、深水埗、屯門、大埔、沙田、北區、塔門以及3個邊監測站，空氣質素健康指數亦介乎8至9，健康風險均屬「甚高」水平，

署方稱，健康風險達「甚高」水平時，兒童、長者及患有心臟病或呼吸系統疾病的人士，應盡量減少戶外體力消耗及於戶外逗留的時間，特別在交通繁忙地方。

環保署預測，今日（3日）稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數，可能達至「嚴重」水平；又解釋受強颱風美莎克及颱風海神的外圍環流影響，一股大陸氣流帶來高濃度背景污染，本港大致晴朗酷熱及吹微風，不利污染物擴散，巿區部分地區及路邊，較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

發言人稱，根據天文台預測，本港未來數天的天氣將持續晴朗及吹微風。下周初風力將逐漸增強，有幾陣驟雨，署方預料於風力增強之前，本港空氣污染仍會維持在較高水平。

據天文台預測，颱風海神於正午12時，集結於鹿兒島東南偏南約1440公里，預料向西北偏西移動，時速約16公里，橫過西北太平洋，並逐漸增強；本港今下午及晚上大致多雲，間中有驟雨，初時雨勢頗大及有狂風雷暴，未來1、2日持續酷熱，局部地區有驟雨，料一道廣闊低壓槽會在下周初至中期為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。

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責任編輯：陳正怡