用耳朵看見世界 世界再紛擾 找一個晚上和孩子傾聽故事

周耀輝和馮穎琪（Vicky）深信「故事關於想像」，故兩年前開始了「一個人一首歌」的企劃，把城中人的生命故事創作成歌曲。由最初述說老人家的故事，後來發展成走訪手藝人的「大專生藝術通識計劃」；再機緣巧合地延伸出這個親子故事計劃 —— 在 「WeWeWebWeb合家歡」藝術節中，邀來梁詠琪（Gigi）和趙增熹為大小朋友講故仔。

讓生命故事不斷發酵

由於疫情，藝術家暫時要在網上平台為孩子展現創意。耀輝和Vicky的講故仔計劃是其中之一，「本來只想着寫出故事，交由父母自己讀給孩子聽，但後來又想，自己也很久沒有聽過一個人慢慢專心講故事，或許大人都渴望去聽？」

▲ 耀輝希望是次計劃能讓大家回歸文字，「聽」出情感。

兩個故事均由大專生創作，一個關於媽媽如何為孩子「種出」鐵蕃茄；另一個則講一個孩子因一隻離奇手錶走進了神奇時空。這兩個故事正正延伸自鑄銅師傅和鐘錶修理師傅的生命故事，「讓一個生命故事延伸再延伸，一再發酵，背後也是讓大人和孩子知道如何認識一個生命。」

▲ Vicky在計劃中一直陪伴着兩個年輕人去創作。

「講故仔」看似簡單，但製作過程絕不兒戲，有劇場編劇黃詠詩指導Gigi和趙增熹的聲演，並配合抽象的動畫和聲效，以示製作人的堅持——感受故事文字給我們的刺激。

▲ 《誰是蕃茄王》截圖。讓故事回歸最純粹的文字，影片畫面也沒實在的演繹，鼓勵大人和孩子共同去想像。

最純粹的文字 最豐富的想像

「視覺很霸道。看電影看動畫，我們都處於被動的角色，因為那些畫面已經為我們創造了某一種現實。但聽和讀不同，讀書需要我們更多主動的投入，快揭慢揭、翻揭重讀，都由我們決定，亦跟聽故事一樣，需要靠自己去想像——故事中那個孩子的家是怎樣的呢？離奇時空世界又是怎樣的呢？」耀輝和Vicky希望大人和孩子重新發現聽覺怎樣連繫情感。

趙增熹回想最喜歡的故事是《Harry Potter》，當年讀了一整個系列，「我覺得好的故事是給讀者空間去想像，讓孩子在腦中創造畫面，比起給他們享盡所有感官刺激，更能開發他們的接收和想像能力。」這份想像力將能一直陪伴他們成長，面對未來種種的人生問題。

趙增熹《TIME005-抛棄時間的手錶》預告片：https://www.youtube.com/watch?v=xCEUNtxyKwY

▲ 趙增熹平時十分文靜，但演繹故事卻生動非常，十分驚喜。

Gigi在演繹故事時亦有所感悟：「故事好像是專給小朋友的，但其實當中有很多值得大人去反思的人性。像我演繹的故事中，媽媽為孩子種出『鐵蕃茄』，同學們竟十分大方去接納，這種精神很值得大人去反思。」她說，為小朋友讀故事能讓他們學習「聆聽」，「一個人不能只表達自己，而不聆聽別人的想法。」Vicky更鼓勵家長和孩子有一個安靜和共處的時間，關上燈，躺在床上一起去聽。

▲ Gigi為孩子早早養成聽說故事的習慣，認為有利邏輯思維和想像力發展。

讓說故事成為最溫暖的陪伴

睡前講故事亦確是Gigi和女兒的親密時間，她堅持寧可短不可缺，甚至笑說睡前故事已變成她教育女兒的重要籌碼，「孩子能夠依偎着父母或信任的人，邊聽邊入睡，也能夠培養內心的踏實感和安全感，有助安穩情緒，對他們的成長健康很重要。」建立了這個習慣，Gigi有時就以此和孩子「講數」，「比起用物質作鼓勵，讓孩子每夜抱着期待的心情和父母講故事聽故事，能讓他知道物質不是人生最需要的東西，和父母的互動才最珍貴。」 一如這個計劃的期盼：家長和子女若能在未來回想起，某夜傾聽過Gigi和趙增熹說的故事也是美好的。誰知道那短短十分鐘的時光，在大人和孩子的心中種下了什麼種子？

梁詠琪《誰是蕃茄王》預告片：https://www.youtube.com/watch?v=yLK3s_l-sZE

自六月以來， 網上親子演藝平台WeWeWebWeb合家歡除了有聲演故事的創作，亦結集了不同藝術家的作品，涵蓋音樂、戲劇、偶劇、舞蹈、音樂劇及魔術等，希望大人和孩子在疫情之下能發現藝術和創意的可能性，也希望大家欣賞每一個創作者的心思。

WeWeWebWeb合家歡網站：https://www.wewebcarnival.gov.hk

康文署網上資源中心：https://www.lcsd.gov.hk/tc/onlineresources.html

▲ 網上親子演藝平台WeWeWebWeb合家歡有多個節目適合閤家觀賞。

（資料由客戶提供）