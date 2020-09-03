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【學英文】全港學校9月23日起分階段（in phases）復課　學生正式開學回校上課

教育 16:03 2020/09/03

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

教育局宣布全港學校將於9月23日起分階段復課。

教育局宣布全港學校將於9月23日起分階段（in phases）復課。希望學校今次真的可以恢復面授課堂，學生可以正式開學，返回校園上課；家長們可以輕鬆一下，享受一點私人時間。

Phase可以用作名詞和動詞。用作名詞時，phase指事情的發展或者變化的「階段、時期」。例如，The policy is in its initial phase of implementation and will be refined next year.（該政策正處於實施初期，並將於明年改善。）

「分階段」的英文是in phases——Schools can resume classes in phases in late September.（學校可以在9月下旬分階段恢復課程。）

Phase一字也適用於描述人經歷的時期，尤其是指行為怪異或者令人費解的時期。例如，Although I am very short, I did go through a phase of wearing low waisted jeans.（雖然我很矮小，但是我確實經歷過穿低腰牛仔褲的時期。）

Phase用作動詞時，解「分階段實施」。例句︰The move-in process will be phased over the course of two weeks.（搬入過程將在兩個星期內分階段進行。）

原文刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」

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撰文 : Ally Dean's List級英文老師

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