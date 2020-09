【學英文】全港學校9月23日起分階段（in phases）復課　學生正式開學回校上課

▲ 教育局宣布全港學校將於9月23日起分階段復課。

教育局宣布全港學校將於9月23日起分階段(in phases)復課。希望學校今次真的可以恢復面授課堂,學生可以正式開學,返回校園上課;家長們可以輕鬆一下,享受一點私人時間。

Phase可以用作名詞和動詞。用作名詞時,phase指事情的發展或者變化的「階段、時期」。例如,The policy is in its initial phase of implementation and will be refined next year.(該政策正處於實施初期,並將於明年改善。)

「分階段」的英文是in phases——Schools can resume classes in phases in late September.(學校可以在9月下旬分階段恢復課程。)

Phase一字也適用於描述人經歷的時期,尤其是指行為怪異或者令人費解的時期。例如,Although I am very short, I did go through a phase of wearing low waisted jeans.(雖然我很矮小,但是我確實經歷過穿低腰牛仔褲的時期。)

Phase用作動詞時,解「分階段實施」。例句︰The move-in process will be phased over the course of two weeks.(搬入過程將在兩個星期內分階段進行。)

