【刻薄外母】婚後與外父外母同住1年無地位　港男大呻難頂似入贅：日日單打撩交嗌

▲ 港男與外父外母同住1年，大呻自己無地位似入贅女婿，跟刻薄外母難以溝通。

家家有本難念的經！有港男新婚一年，婚前答應準老婆跟未來外父外母同住，在大約1年的同住生活中，他大感後悔，表示自己無地位似入贅女婿，跟刻薄外母難以溝通，在網絡討論區大吐苦水。

外母日日撩架嗌

近日有名港男在連登討論區以「外母與老婆請教下」為題發文 ，講述自己跟外父外母同住的慘況，希望徵詢一下網民意見，他婚前應承準老婆搬去跟退休未來外父外母一齊住，可是大感後悔，發現外父母一星期必定至少一次嘈交，他一直選擇逃避，可是近日在家工作的時間多了，外母日日單單打打撩交嗌，令他感煩厭。

發現佢哋一星期例開大波，我本身怕煩剩係打機玩連登，開始時唔理，到今年home office多咗，就成日俾外母單打同撩交嘈，今朝又嘈我晏起身，阻住佢吸塵，仲話俾家用大曬呀。

嫌女婿阻礙加重工作

外母現年60歲，精神不錯，港男表示跟外母無法溝通，主因是她沒有外出工作，活在自己的世界，不會體諒家人的情況，包括對女婿有很多微言不滿。

外母成世未打過工，覺得自己做家務煲湯偉大過搵錢。我收夜，返嚟留飯餸就俾說話我聽，問點解唔早啲收工，阻住佢洗碗……搞到我而家收夜都叫外賣。

港男自問有盡到孝道，對老婆的父母不薄，每個月都有給數千元予他們，大時大節人都會一同慶祝，可是外母卻撩事鬥非寸嘴「俾個幾千蚊夠你食呀？」，一直看低女婿人工少、出不到人頭地。

怕搬出去住老婆左右做人難

有苦自己知，港男表示是遷就身體差的老婆，好讓老人家照顧女兒才答應同住，不是沒有能力搬出來住，可以自置物業，只是太太不支持，不想太太左右做人難。

外母睇死我，我自問人工唔叫高，但3、4百萬嘅樓一個人都供到，好想好想搬出去，但老婆拖住。我就好似入贅，一些生活細節我都盡量改同（遷）就，但忍忍下發現唔夾唔可行。

網民替女婿不值

網民一起分析加入討論，替男網民不值，表示親生媽媽都不會這樣鬧兒子，何以要被外母責罵，支持他「有骨氣、有能力就即走啦」，並分析出要盡旱搬出︰「外母而家60歲行得走得冇病冇痛都咁難相處，將來周身痛時只會更難頂，日日都炒大鑊搵人出氣」。

另一方面，有網民指出溝通的重要，對雙方都有好處。「如果雙方都唔太妥大家，唔好屈就大家，關係再咁落去一定差」、「同外母直接講咁樣好無癮，想同佢哋好好相處，唔可以跟你習慣做人，大家要互相尊重，冇共識咪分開住，相信老婆唔會怪你」等。

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責任編輯：王明芳