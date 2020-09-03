【疫情減壓】油麻地停車場清拆在即奇景消逝　臨別俯瞰榕樹頭公園「區肺」景致

▲ 油麻地停車場清拆在即，遊客可當它為「瞭望台」，俯瞰榕樹頭公園市景。

早前路政署宣布，因應中九龍幹線建造工程，油麻地停車場大廈將在今年11月起分期封閉，並擬定於明年拆卸，即是那個車子穿越建築的都市奇景將會消失。在它拆卸之前，不妨當大廈作「瞭望台」，下臨榕樹頭公園這「區肺」及天后廟的布局，把握最後的攝獵機會。

▲ 油麻地停車場清拆在即，不少網友也柯南上身，查探「停車場先定有天橋先？」( 攝影︰馮柏偉)

高速公路在建築物間「破肚而出」，位於上海街250號的油麻地停車場大廈確是市內奇觀之一。其實類似交通樞紐與建築結合的構造方式，最過癮的例子是大阪區的Gate Tower大樓，此大樓共16層高，但在5至7樓間的圓形平面中穿過一條高速公路，是「共存」的城市規劃。

事實上，這類建築構思在20世紀初就曾前冒起過，如未來派（Futurism）始祖意大利的建築師 Sant ' Elia 的草圖中就出現這種建築物，當年來說極具前瞻性。

拆解疑團 有停車場先定有天橋先？

說回油麻地停車場大廈，有說它建於1957年，但不少網友柯南上身，找回舊報紙及地政處航拍圖片，顯示它於1970年10月才啟用，當時停車場大廈樓高9層，有420個車位，地下已規劃作圖書館。

▲ 車子循加士居道天橋，進入停車場大廈的一刻。( 攝影︰馮柏偉)

至於「有停車場先定有天橋先？」，原來大廈於1972年9月宣布擴建，並將加士居道天橋（西九龍交通走廊）考慮在內，故現在的天橋是於1977年竣工，後來1983年再新建南面近廟街的大樓，兩幢建築合而為一，天橋則被包圍其中，這亦呈現港式靈活多變的「共構」建築場景。

而其外牆加上一層層的橫間，建築師黎雋維在FB更認為「Mies van der Rohe 1923年的辦公樓設計就是這個模樣」。

▲ 站在油麻地停車場大廈的8樓，正可下臨榕樹頭公園的綠化景緻。( 攝影︰馮柏偉)

油麻地停車場大廈將於今年11月起分期封閉，並於明年拆卸以配合中九龍幹線建造工程，就記者所見，近來已有不少人把握機會拍攝這都市奇觀。其實此大廈亦可視為油麻地區的「瞭望台」，即使你不是駕駛者，也可登上8樓的停車場，眺望榕樹頭公園這「區肺」，及天后廟兩側觀音樓、城隍廟的佈局，方型的碧瓦頂間有兩空庭，在彌敦道中別見雅韻。

▲ 另一邊則可看到甘肅街及上海街的樓景。( 攝影︰馮柏偉)

▲ 油麻地停車場大廈行將拆卸，中九龍幹線建造工程的天橋（右）亦準備就緒。( 攝影︰馮柏偉)

信義會真理堂 建築師甘洺少存之作

去完油麻地停車場大廈，不妨在區內來一趟建築散步。在油麻地港鐵站D出口沿窩打老道行，就會看到這間基督教信義會真理堂，高塔式設計下是尖拱型的馬賽克牆身，簡樸中見典雅。

它建於1963年，為名建築師甘洺（ Eric Cumine）少存的作品之一︰甘洺大有來頭，在1949年至1987年間，其事務所在香港及澳門的建築設計項目逾800個，包括澳門的舊葡京賭場，而香港已拆卸舊式公共屋邨如北角邨（1957）及蘇屋邨（1960）等都出於他的手筆，忠於現代主義中充滿人性化的元素，屋邨強調天然對流及採光，成為香港建築史中的佳話。

▲ 真理堂門口的十字架呈浮雕型，中間的陰影部份凸顯出線條輪廓。( 攝影︰馮柏偉)

這信義會真理堂潔白的高塔為鋼筋混凝土建築，既是視覺焦點，上邊簡淨的十字架亦呈框架狀，顯得飽滿有力。建築也有不少設計細節可供玩味，如弧線尖拱型的開洞入口、充滿雕塑美感的十架等，教堂背後的混凝土結構亦相當獨特。

▲ 真理堂的禮堂後側，其檐角位亦有雕塑美感。( 攝影︰馮柏偉)

基督教信義會真理堂

地址︰香港九龍窩打老道50號

電話︰2332 5691

英殖之美紅磚屋

從信義會真理堂橫過彌敦道，不久就到上海街這楝紅磚屋。它原為上海街舊抽水站的工程師辦公室，於1895年落成，屬於殖民地新古典主義設計，並揉合「美術工藝運動」的風格，是香港水務署現存最古老的抽水站建築物。抽水站於1911年停止運作，其不同部分的建築物分別被拆卸及改作其他用途，只有紅磚屋部分被保留，於2000年獲古物諮詢委員會評為一級歷史建築。

建築物最型之處外邊留着一截紅磚牆身的入口，別具殘缺之美。紅磚屋有鑄鐵雨水管、鑄鐵收水斗、拱形遊廊及花崗石構件以及木製的百葉窗等，目前為油麻地戲院的辦公室，可惜因疫情關係目前也暫停開放。

至於紅磚屋旁的油麻地戲院，大家也應不覺陌生︰從90年代「全日任睇」的鹹片戲院，蛻變為今天的戲曲活動中心，建築物特色包括正門入口兩旁門柱、中式鈄（斜）屋頂和具裝飾藝術主義的正立面及山牆、支撐屋頂的鋼桁架及木檁條等，油麻地戲院於1998年結束營業，並獲評為二級歷史建築，今天能活化轉身也是美事一椿。

油麻地戲院

地址︰九龍窩打老道6號

電話︰2264 8108

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

撰文︰馮柏偉