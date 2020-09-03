【新冠肺炎】今增4宗源頭不明個案　居石峽尾22座6旬婦上月底已離世

▲ （陳永康攝）

本港疫情似有緩和，衞生防護中心公布今日（3日）新增8宗確診個案，1宗屬輸入個案，是一名來自印度的船員。在本地個案中，2宗與家庭聚會有關，1宗是匡智梨木樹宿舍照顧員；另有4宗源頭不明。

4宗源頭不明個案分別為：

第4,833宗：66歲男子，平日會與太太到油麻地新填地街售中藥，兩人同住於秀茂坪南邨，平日會到油麻地街市，或在店鋪煮食。

第4,834宗：74歲已退休男子，與家人居於愛民邨信民樓，平日多在家及去覆診。

第4,838宗：63歲獨居女子，8月30日已過世，居石峽尾22座，由家人報警送往公眾殮房，經驗屍官從遺體抽取肺部組織後確診，家人指死者有時會到深水埗酒樓飲茶。8月28日因腳腫曾看私家醫生，發現其血壓高，故轉介到急症室但患者並無前往。

死者未有死因報告，而殮房職員均有穿着合適裝備，惟數名曾到患者家的警員因有接觸患者家中物品，故列為密切接觸者。

第4,839宗： 62歲女子，居黃大仙竹園南邨貴園樓，平日會到竹園街市及鳳凰新邨富城酒樓。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：鄧凱文