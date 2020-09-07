【食用安全】類雌激素會致癌影響生殖能力　8款安全牛奶清單

▲ 水中銀嚴選8款安全牛奶清單。

牛奶是每日營養攝取的重要一環，亦是小朋友日常會喝到的飲品。TOPick委託水中銀（國際）生物科技有限公司（水中銀），為市面上12款暢銷牛奶及牛奶飲品樣本進行檢測，並挑選出8款通過三重檢測、品質卓越的無毒牛奶名單。

10個牛奶樣本品質卓越

水中銀於2020年7月至8月期間，從本港超級市場選購了11個牛奶品牌，共12款牛奶及牛奶飲品樣本作魚胚胎毒性檢測。於樣本安全測試中，10個樣本顯示為綠魚（代表品質卓越）及2個樣本為紅魚（代表有待改善），當中有樣本加入高達11種添加成分。

8款無毒牛奶「綠魚」名單如下：

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產品名稱 價格 品牌所在地 奶種類 滋味CHEER

有機鮮奶 $39.9/ 964mL 中國香港 牛奶飲品 子母DUTCH LADY

天然純牧原味牛奶飲品 $5.2/ 225mL 馬來西亞 牛奶飲品 滋味CHEER

鮮奶 $26.9/ 964mL 中國香港 牛奶飲品 維他VITA

高鈣低脂牛奶飲品 $7.9/ 236mL 中國香港 牛奶飲品 首爾牛奶SEOUL MILK

純牛奶 $10/ 200mL 韓國 牛奶 明治MEIJI

新鮮牛奶飲品 $6.9/ 236mL 日本 牛奶 雀巢牛奶公司NESTLE DAIRY FARM

鮮牛奶 $7.5/ 236mL 中國香港 牛奶 十字牌TRAPPIST DIARY

純鮮奶 $7.3/ 236mL 中國香港 牛奶

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市民挑選牛奶時，大多會按照脂肪比例、味道等，未必留意到牛奶所劃分的種類。根據香港食物安全中心的牛奶分類指引，牛奶可按成分分為三大類：

奶類（milk）：牛奶，包括忌廉及離脂奶，不包括奶粉、煉奶、再造奶、水牛奶或山羊奶

奶類飲品（milk beverage）：指將流質奶脂與從奶類衍生的其他固體合成的飲品，不論其中有無食物添加劑或其他物質

再造奶（reconstituted milk）：指將奶類的成分，即奶脂及從奶類衍生的其他固體（不包括其他物質），與水混合而成的產品

現時香港主要出售奶類和奶類飲品，只有少數再造奶。是次測試樣本分類主要按照樣本有否包含添加成分，分為兩類：牛奶（milk drink，牛奶為唯一成分）及牛奶飲品（milk drink / milk beverage，除牛奶外有其他成分，包括調製奶或再造奶）。

所有樣本通過類雌激素檢測

水中銀首席執行官杜偉指出，是次牛奶樣本檢測分別用了斑馬魚胚胎及轉基因鯖鱂魚胚胎作急性及慢性毒物測試。斑馬魚和人類致病相關基因擁有高達84%的相似度，對斑馬魚胚胎有毒的物質，對人類也構成高度健康風險。

團隊於顯微鏡下，觀察到斑馬魚胚胎在接觸牛奶樣本中的急性有毒物質後，出現發育異常，包括血液凝結、心臟水腫，嚴重情況下測試的魚胚胎直接死亡。

另外，於轉基因鯖鱂魚胚胎慢性毒物測試中，所有樣本均通過檢測（包括紅魚產品），當中10個樣本均未驗出類雌激素，2個樣本檢測到微量類雌激素，但其含量符合水中銀參考世界衛生組織（WHO/FAO）安全指引評估對人體健康風險所自訂的安全水平。

世界衛生組織與聯合國表明，類雌激素可能引發人體各種疾病並令內分泌失衡，如癌（乳癌、卵巢癌、子宮癌、宮頸癌，甲狀腺癌等）、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。研究數據亦指出，孕婦、嬰兒、發育中的兒童及青少年是較容易受內分泌干擾物（如類雌激素）影響的群體，建議消費者審慎選購通過生物檢測的「綠魚」安全產品。

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責任編輯：徐穎彤