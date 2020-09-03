【全民檢測】全民檢測已完成12.8萬個樣本化驗　6人經衞署覆檢後確診

▲ （經濟日報資料圖片）

港府9月1日起展開全民檢測，至今日(3日)踏入第3日天，食衞局局長陳肇始今早稱至今已完成4.9萬個樣本檢測，相信今日會公布有關數字。衞生署署長陳漢儀今日聯同衞生防護中心及醫管局出席疫情記者會，交代全民檢測計劃最新數據。

本港今日新增8宗確診個案，包括一宗輸入個案。衞生署署長陳漢儀表示，自8月29日起全民檢測可網上登記開始，至今日下午1時，已有85萬市民成功預約登記，至今下午1時亦有37萬市民完成採樣，至下午2時已完成12.8萬個樣本測試，當中6個樣本交予衞生署覆檢為陽性。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，6宗經全民檢測計劃確診的患者未有編號，當中4人屬過往已確診，分別為第3185宗、第4066宗、第4097宗及第4285宗患者，沒有病徵，介乎8月中至8月下旬出院，出院時亦檢出有抗體，病毒CT值介乎27至36，相信不具傳染性，亦不是二次感染。

餘下2宗經全民檢測計劃確診的個案，包括一名63歲男子，6月後已無上班，與太太及家人同住葵涌荔景山路華豐園，另一居所於葵盛西邨，日常多去長沙灣保安道街市、北河街街市或美孚街市。另一名為22歲女子，暫無工作，居兆康苑，日常會到朋友位於觀塘紀律部隊宿舍的居所。

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記者：陳正怡