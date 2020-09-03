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【潮物速報】屈臣氏獨家熱推多啦A夢精品　低至25折換行李箱及4件收納袋

精明消費 16:44 2020/09/03

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

屈臣氏獨家熱推多啦A夢精品。

2020年適逢《多啦A夢》漫畫誕生50周年，屈臣氏獨家熱推「Doraemon隨意換樂系列」限定精品，以多啦A夢及多啦美兄妹檔、設計精美又實用，送
禮自用皆宜，希望人人期望可達到！

屈臣氏電子商店及Tap & Shop點購站將率先於9月4日起開始換購，易賞錢會員購買指定產品滿港幣$288，即可以低至25折優惠換購「Doraemon 隨意換樂系列」4款限定精品，包括：

  • 百寶手挽袋（價值港幣$133）
  • 不可思議行李帶連旅行袋（價值港幣$239）
  • 縮小收納袋4件裝（價值港幣$299）
  • 25吋隨意行李箱（價值港幣$1,980）

點擊圖片睇限定精品及換購價錢：

    點擊圖片放大
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屈臣氏全線分店亦將於 9 月 11 日起至 11 月 30 日期間與電子商店同步推出優惠，數量有限，先到先得，換完即止。不包括機場、落馬州及沙頭角分店。

人氣男團 MIRROR 成員 Anson Kong（江熚生）、ERROR 成員肥仔（梁業）更將於 9 月 4 日下午 1 時正人氣登陸屈臣氏 Facebook，與大家一同直播開箱「Doraemon隨意換樂系列」精品，探索驚喜！密切留意屈臣氏 Facebook 專頁www.facebook.com/watsonshongkong/，或屈臣氏電子商店 www.watsons.com.hk了解更多優惠詳情。

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責任編輯：陳珈希

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