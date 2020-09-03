【全民檢測】袁國勇下午到皇仁書院接受檢測　即席示範採樣【多圖】

▲ 袁國勇今日下午到銅鑼灣皇仁書院社區檢測中心接受採樣。（梁偉榮攝）

全民檢測計劃日前開展，今日為計劃的第三日。當局指截至今午（3日）1時，約有84.5萬人登記，已有37萬人完成檢測，其中6人經覆檢後確診。政府專家顧問之一、港大微生物學系講座教授袁國勇及行政會議成員林正財今日下午到銅鑼灣皇仁書院社區檢測中心接受採樣。

港府在全港18區設立141個檢測中心，由有相關醫護訓練的人員，協助採集市民的鼻腔和咽喉合併拭子樣本作化驗。袁國勇今日在皇仁書院社區檢測中心接受採樣後，即席示範採樣方法：

大家不用怕，我是一定沒有事的，我到過醫院、街市等地方後我都會做檢測。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

他指出，現時有3樣檢測方法，而今次的檢測方法是以鼻腔和咽喉合併拭子。他指出，鼻咽的最深處是病毒在量最高，因此鼻咽拭子是最有效，故被認為是最好的檢測方法；而今次用的鼻腔拭子加喉嚨拭子，利用兩種檢測方法相信其測準確度與鼻咽拭子相同。

此外，他又稱咽喉拭子好容易令人打噴嚏，「我是忍住不打噴嚏」。檢測時，如有市民咳嗽或打噴嚏，採樣的醫護人員某程度上會危險，但危險性好低，如空氣環境好通風，有穿上保護衣、戴上面罩，其「出事」機會好微；而深喉唾液樣本並非驗口水。

至於有專家指，本港疫情持續時因為一直只檢驗深喉唾液樣本，但袁反駁指疫情由一、二月開始，期間疫情控制得好好，因深喉唾液樣本非由醫護人員採樣，相信有可能是因此而無法成功採樣等；而今次的全民檢測是由醫護人員採樣。

他指該社區會堂比較細，排隊時間不長，整個流程大約只需1小時，少人的時候只需數十分鐘即可。市民在登記完成後會被安排到採樣站，醫護人員會解釋流程。他稱，整個流程採樣時間大約只需3分鐘，過程沒有痛苦，亦非常安全。

他又認為室內空氣流動非常足夠，市民採樣時除口罩只需一分鐘左右，採樣中心非常合規格、非常安全。

港府今日宣布明日起延長晚市堂食至晚上10時，即看【下一頁】

另外，按摩院健身中心明日起亦獲有條件重開，即看【下一頁】

了解全民檢測計劃，詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩