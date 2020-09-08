【聖荷西謀殺案】鄭秀文蔡卓妍17年後再合作　阿Sa曾情緒低落感激Sammi鼓勵

▲ Sammi鄭秀文與阿Sa蔡卓妍因拍戲而結緣成為好友。

由鄭秀文（Sammi）、蔡卓妍（阿Sa）自2003年《戀上你的床》後，相隔17年在潘源良執導的電影《聖荷西謀殺案》再合作。早前，Sammi與阿Sa一同接受TOPick訪問，提到二人因結片緣而成為友好，阿Sa更大爆當年遇上人生低潮時，獲Sammi主動開解，Sammi坦言曾歷抑鬱症，故很明白受負面情緒困擾那份無助感。

蔡卓妍自言當年拍《戀上你的床》與Sammi合作時，自己是一名新人所以較害羞，沒勇氣跟Sammi傾談，阿Sa說：「當時都不知說甚麼好，現在成熟多了，多一點共同話題。」

▲ 戲裡鄭秀文跟蔡卓妍為好閨蜜。

Sammi坦言看著阿Sa成長，鄭秀文回憶說：「但有點意想不到其行為比外表成熟，她跟其他人相處時，很顧及別人感受，所以跟她合作很舒服。」

阿Sa大讚Sammi好人，雖然當年二人不算熟稔，惟她某次正經歷人生低潮時，Sammi透過共同朋友找得其聯絡電話，主動傳短訊鼓勵：「好感動，那一刻覺得很窩心，大家不太熟悉，但她很關心身邊人。」阿Sa只說當年有某些新聞爆出，推斷所指是指跟鄭中基離婚一事。

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Sammi為阿Sa做心理輔導

Sammi自言人生經歷相比阿Sa多，加上她曾患抑鬱症，當見到身邊人情緒低落及面對困境時，想以過來人身份予以鼓勵：「當初我經歷depression時也希望獲得鼓勵，從中得到幫助，我性格比較主動，在這些事情上不會感到尷尬害羞，大家只是傾下偈，我沒有做些甚麼。」

問到阿Sa獲Sammi開解過後，有否助她解決事情？她即說：「有些事情總要待時間過去，但可以舒緩當刻的心情。」

Sammi更大爆某次阿Sa跟好姊妹阿嬌到其家促膝長談，問到是誰有心事？阿Sa說：「忘記了，已經是咸豐年的事，總之她（Sammi）是啦啦隊。」而三人也不時相約出來聚聚閒聊。

▲ 蔡卓妍曾面對失意事，幸得鄭秀文開解。（黃建輝攝）

阿Sa當貓奴

說到二人於合作電影《聖荷西謀殺案》，Sammi飾演的阿Ling與蔡卓妍飾演的Yanny是一對好閨密。 Yanny因想走出一段失敗戀情而從香港到聖荷西，寄居於她最信任的阿Ling家中，結果與阿Ling夫婦展開糾纏。

阿Sa笑言：「在三個主要角色中，Yanny是最簡單、輕鬆的一個，即使陷入一段混亂的感情，她的反應都非常直接，要走便走，我只需要很直接地演繹就可以。」

電影赴外地取景，阿Sa重返成長地開工，至今仍非常難忘當日拍攝的日子：「電影有部分在加拿大拍攝，難免會有種親切感，加上當地工會規定演員一星期只開5日工，有兩日休息，作為演員自然好舒服，如果香港可以這樣就好了。」

▲ 愛心爆棚的蔡卓妍當上貓奴。（取自蔡卓妍IG）

近日因疫情關係，阿Sa較多時間留在家中，照顧至愛的毛孩：「我的狗狗都好老，有一隻因白內障導致盲，但樣子看來還像BB，另一隻就白內障加糖尿病，日日都要打針，好慘！」

她對貓毛敏感，小時候亦甚少機會相處，所以一直對貓兒感覺不大，但近年一經接觸便愛到不能自拔：「原來貓真的好正！狗狗呢，當你回家，牠會衝過來撲向你，貓卻不同，平時給你吃慣屎，突然間餵你一啖糖，你會覺得，噢，恩賜呀！」

▲ 鄭秀文對今次演出滿有信心。（黃建輝攝）

Sammi感人生閱歷助演戲

而Sammi為演今次角色增肥8至10磅：「因為戲裡有幾場love scene，希望整個人的形體有別於舞台上的我，感覺較有肉地。」她直言年紀漸長不想身型太瘦削：「喜歡有點肉地的身型，每個階段也不同，以前見到肉肉會好驚。」

Sammi指，今次所演角色很複雜，可說是亦正亦邪，坦言人生經歷比前豐富，演起來也較具說服力：「因今次有很多時間做準備，以前拍杜Sir的電影，入到片場才知要做甚麼，近幾次演出都收到完整劇本，當有充足時間為角色做準備時，每場戲也可在家演幾次，去到片場充滿信心去駕馭，亦看到不一樣的自己。」

戲中阿Ling對愛情執迷，問到Sammi有何看法？她說：「阿玲對愛情那種執迷及愛恨很強烈，我就不是呢，在愛情裡別帶著強烈的恨，否則會帶來很大的傷害和痛苦。」

放下執著，放過人也是放過自己。

髮型：Joey Hui @Hair culture（鄭秀文）、Heibie Mok@Hair culture（蔡卓妍）

化妝：San Chan（鄭秀文）、Yannes lee @ndnco.co（蔡卓妍）

形象：Tanglai, Tungus Chan, Matthew Chan（鄭秀文）、Pipa Creative（蔡卓妍）

服裝：Celine（鄭秀文）、I.T Apparel, Harvey Nichols, Iijin（蔡卓妍）

首飾：Tiffany & Co.（鄭秀文）

記者：游艾維