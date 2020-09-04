【罕見紅月】農曆七月巧遇赤紅滿月　天文台拆解：夕陽散射紅光往月球【多圖】

▲ 星期四晚（2日），農曆七月十六，肉眼看月亮較正常偏紅。（馮漢柱攝）

本星期適逢農曆七月中旬，9月1日是舊曆七月十四盂蘭節，翌日（2日）就是月圓之夜。無獨有偶，過去3天的晚霞以至月球表面，肉眼看起來較正常泛紅，看似「血月」，令人不禁聯想是否跟傳統禁忌有關？TOPick記者向天文台提問，指這是陽光於大氣層的自然折射現象。

若錯過近幾日的月色，按下圖一鍵即看：

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天文台科學主任羅曉輝表示，黃昏呈現偏紅、偏黃天色，跟陽光穿過大氣層有關。陽光穿透雲層時，會遇到高空水氣、冰粒等，而出現散射現象，藍光、紫光等率先散失，只餘紅光、橙光等。

而近日中午前後，均出現強對流驟雨，意味雷雨雲層之間有冰粒，令藍光更易散失，造成赤紅色晚霞。

月光顏色也是相似概念，當月球反射陽光時，影像進入人類眼睛前，會先經過地球大氣層，大氣層的散射現象令月亮表面泛起紅光。

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記者：吳卓峰