【豐胸升cup】餵母乳後乳房縮小下垂由C變A cup　女子針灸豐胸中藥補身胸部更飽滿有彈性【附改善方法】

▲ 中醫指，哺乳後乳房縮小、下垂的情況很常見。

長期餵母乳，加上血氣不足，乳房有機會縮小、下垂。註冊中醫師彭子芯分享一宗個案，一名30多歲女子因為懷孕前上圍是C cup，但因哺乳長達約2年，產後沒有適當補身，結果斷奶後胸部縮至A cup。接受中醫治療，針灸豐胸及服用中藥補身，針灸8次，約2個多月後，上圍已回復生產前的級數，胸部也更飽滿和有彈性，體質也明顯改善。

哺乳後乳房縮小下垂情況常見

彭醫師解釋，哺乳後乳房縮小下垂的情況很常見，尤其現時對母乳的認識較多, 不少女士產後都會哺乳數個月甚至一年以上。乳汁是由氣血化生，若哺乳時間較長，加上本身體質氣血不足，則較易出現乳房縮小的情況。

個案中的女士產後身體明顯虛弱，治療這類情況，醫師通常會針藥並施——以針灸調暢氣血，同時用黨參、大棗、黃芪等中藥補氣血，用菟絲子、杜仲、桑寄生等調肝腎，把生產、哺乳、湊小朋友所損耗的補回來。最終，該名女士可回復生產前的級數，變回C cup。

哪些人適合針灸豐胸？

彭醫師指，針灸豐胸是一種天然豐胸法，對胸部健康有一定的好處，但想有外形上的改善，甚至「升cup」，則須針對原因，多方面配合改善。

多數女士治療一段時間後，胸部會更豐滿，級數升約0.5-1.5 cup。臨床上主要有以下4類女士，針灸豐胸的情況各不相同：

1.氣滯血瘀，容易胸部脹痛，甚至有良性瘤：針灸效果好, 同時可改善脹痛或腫瘤。

2.體質較弱，胸部偏小，但不至於平胸：除了針灸，建議配合中藥，尤其服用補氣血、補肝腎的中藥，可達到理想效果。

3.哺乳後乳房縮小下垂：情況與第2類相同。

4.身形十分瘦削，胸部平坦，吃很多也不長肉：這類人豐胸最困難。因先天體體質較難儲存脂肪，同時多為脾胃或腎氣虛弱，單純針灸的效果不夠理想，須配合健脾開胃、增加吸收能力的中藥，再加飲食指導。若能適度增肥，效果才會更理想。

針灸豐胸有黃金時期？

彭醫師指，一般來說，針灸豐胸最適合18至45歲的女士，但年齡和效果並無絕對關係，主要視乎體質。在接觸的個案中，部份40至45歲女士體質不差，或因哺乳、壓力、內分泌失調而胸部縮小，針灸後也能有不錯的效果，或可更換較大的胸圍。

豐胸需調整飲食嗎？

彭醫師表示，必須配合飲食。 醫師會針對體質給予食療建議，不建議自行購買成分不明的豐胸丸或豐胸膏，因曾遇過亂服豐胸丸引致月經失調的個案。

此外，醫師會檢查配戴的胸圍是否合適。因曾遇過不少女士因胸圍選擇錯誤，致胸部長期受壓，影響外形和健康。另醫師也會教授檢查和按摩胸部方法，讓女士懂得日常保健方法。

有助豐胸的食物

1. 黃豆：性味甘、平，有益氣健脾的功效，蛋白質豐富，含有天然的類激素成分，有助豐胸。

2. 淮山：性味甘、平，健脾補腎，益氣養陰，補而不燥。從現代研究角度看，淮山中的薯蕷皂苷，有助調節女性內分泌。

3. 牛油果：含有豐富的不飽和脂肪，可令胸部更飽滿有彈性，也能改善皮膚狀態。

4. 魚肉：中醫認為肉類有補益精血的作用。魚肉含豐富的蛋白質，有助豐胸；而且動物脂肪含量較低，營養豐富但熱量較低。

5. 核桃、松子：性味甘溫，前者補腎，後者養陰。腎氣對月經、發育、內分泌等有重要影響，保持腎氣充足，也可幫助豐胸。

6. 青木瓜：即未熟的木瓜。木瓜酵素比熟透的紅木瓜高，能幫助蛋白質的消化和吸收，有間接豐胸作用。中醫認為，木瓜也是健脾開胃化濕的食物，有助脾胃運化。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：黃泳欣