【新冠肺炎】本港今新增8宗確診個案　另有6宗由全民檢測驗出

▲ 衞生防護中心公布今日（3日）新增8宗確診個案。

本港疫情似有緩和，衞生防護中心公布今日（3日）新增8宗確診個案，1宗屬輸入個案，是一名來自印度的船員。在本地個案中，2宗與家庭聚會有關，1宗是匡智梨木樹宿舍照顧員；亦有10宗初步確診個案。此外，普及社區檢測亦錄得6宗確診個案，詳情即睇：【下一頁】

另有4宗源頭不明，包括一名66歲賣中藥的男士、一名74歲退休女士、63歲已離世的女士和62歲女士等。詳情即睇：【下一頁】

醫管局指，過去24小時沒有病人離世，共有30名確診病人出院，至今共有4,431名確診或疑似病人康復出院。詳情即睇：【下一頁】

政府專家顧問之一、港大微生物學系講座教授袁國勇及行政會議成員林正財今日下午到銅鑼灣皇仁書院社區檢測中心接受採樣。詳情即睇：【下一頁】

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：陳子謙