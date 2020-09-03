【職場平等】Google員工去信高層　促制定更清晰多元招聘目標

▲ 據外媒《CNBC》所取得的一封內部信函中指出，科技巨企Google的員工近日就促請公司制定更清晰的多元招聘目標，去信高層，冀提升有關制度的透明度。（法新社資料圖片）

國際社會連月來反種族歧視的聲音不斷，更延至職場當中，據外媒《CNBC》所取得的一封內部信函中指出，科技巨企Google的員工近日就促請公司制定更清晰的多元招聘目標，去信高層，冀提升有關制度的透明度。

《CNBC》報道指出，Google有一專責該企與大學關係事務的內部團隊「University Programs」於今年6月﹐即在美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸喪命後，掀起的反種族歧視及反警察暴力示威潮之際，去信人力資源主管Kyle Ewing。該團隊員工在信中反映，該企目前未有就職場多樣化，包括為留任少數族裔人才，制定清晰的目標。

而就Google行政總裁Sundar Pichai於6月下旬發生佛洛伊德事件後，表示會投入1.75億美元（約51.3億港元）作支持黑人及少數族群的相關產業，並提高公司內少數族群員工的比例，預計在2025年達到30%。他們亦有對此表示讚揚，同時指出需要領導層願意及公開討論種族平等議題，承擔更多責任。

有關員工在信中還列出一系列建議方法，當中包括設立問責制，要求所有管理人員必須進行審視，提供各層級的University Programs的白人與非白人團隊成員的工作時間、薪酬數據，包括利用現在及過去數據進行對比。他們期望Google藉此一同努力建立多元、包容文化，同時幫助挽留不同族裔的人才。

Google新聞發言人則回應表示感謝員工來信，並會就該種族平等承諾努力，持續帶來有意義、具體變化。

責任編輯：張寶燕